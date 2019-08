Gasflaschen sorgen für Polizeieinsatz

Potsdam. Gasflaschen haben am Donnerstagmorgen einen Polizeieinsatz vor einem Baustoffcenter in Falkensee (Havelland) ausgelöst. Da unklar war, ob die teilweise mit Klebeband befestigten Gasflaschen gefährlich sind, wurden der Ort abgesperrt und Spezialisten des Landeskriminalamtes angefordert, wie die Polizei mitteilte. Eine Zündeinrichtung wurde nicht gefunden, der Einsatz am Nachmittag beendet. Währenddessen meldete sich ein 36-jähriger Berliner bei den Einsatzkräften und erkundigte sich nach den von ihm abgestellten Gasflaschen. Er habe glaubhaft angegeben, dass er die Flaschen am Vortag abgeben wollte. Da bereits geschlossen war, habe er sie stehen lassen und gegen "Wegkommen" festgemacht.

Nach seiner Vernehmung wurde der Mann wieder entlassen. Durch die Sperrungen musste eine Waschstraße auf dem Gelände zeitweise ihren Betrieb einstellen, drei weitere Betriebe waren betroffen.