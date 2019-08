Leichenfund in Berlin-Wilmersdorf: Opfer wurde wohl getötet

Nach dem Fund eines Toten an der Halenseestraße hat sich der Verdacht erhärtet, dass der Mann getötet wurde. Das ergab die Obduktion.

Berlin. Nach dem Fund eines Toten im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf hat sich der Verdacht erhärtet, dass der Mann getötet wurde. Das habe die Obduktion der Leiche des 51 Jahre alten Mannes ergeben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag auf Anfrage. Details zum Ergebnis nannte er nicht.

Bekannt ist, dass der Mann schwere Verletzungen am Oberkörper hat. Nach einem unbestätigten Bericht der Zeitung „B.Z.“ (online) soll das Opfer erstochen worden sein. Die Polizei wollte sich dazu nicht äußern. „Das ist Täterwissen“, hieß es.

Auch zur Identität des Mannes gab es aus „ermittlungstaktischen Gründen“ keine Angaben. Das bedeutet: Würden nähere Angaben publik, könnte das die weiteren Ermittlungen und die Überführung des Täters oder der Täter erschweren.

Die Leiche lag neben einer Bahntrasse

Passanten hatten den leblosen Mann am Mittwochabend neben einer Bahntrasse an der Halenseestraße im Ortsteil Grunewald gefunden. Herbeigerufene Rettungskräfte stellten den Tod fest. Die Polizei schloss nicht aus, dass jemand dem Mann etwas angetan hat und ordnete eine Obduktion an.

Der Bereich um den Fundort der Leiche wurde weiträumig abgesperrt.

Der Fundort der Leiche wurde abgesperrt. Er befindet sich zwischen Funkturm und Kurfürstendamm. Schräg gegenüber befindet sich das Großbordell Artemis. Einsatzkräfte suchten noch bis in die Nacht nach Spuren. Nun ermittelt eine Mordkommission zu den Hintergründen der Tat.

Aktuell sind unsere Kolleg. in #Wilmersdorf im Einsatz. In der Halenseestr. soll es zu einem Tötungsdelikt gekommen sein. Unsere #Moko ist bereits alarmiert. Für Medienauskünfte steht unsere Pressestelle vor Ort zur Verfügung.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 7, 2019