Leiche in Berlin-Wilmersdorf: Tatverdächtiger festgenommen

An der Halenseestraße in Berlin wurde die Leiche eines Mannes gefunden. Die Mordkommission sichert Spuren.

Nach dem Fund eines Toten an der Halenseestraße wurde wenige Tage danach ein Tatverdächtiger am S-Bahnhof Babelsberg festgenommen.

Berlin. Nach dem Fund eines Toten in Charlottenburg-Wilmersdorf am 8. August 2019 konnte am Montag ein Tatverdächtiger festgenommen werden. "Zielfahnder nahmen den 50-Jährigen gegen 16.25 Uhr am S-Bahnhof Babelsberg fest", teilte die Generaltstaatsanwaltschaft am Dienstag in einer Presseerklärung mit. Der Mann wurde mit einem Haftbefehl gesucht. Er kam am Dienstag vor einem Richter, "der den Haftbefehl wegen Totschlags verkündete."

Der Bereich um den Fundort der Leiche wurde weiträumig abgesperrt.

Foto: Thomas Peise

Der Verdacht hat sich erhärtet, dass der Mann getötet wurde. Das habe die Obduktion der Leiche des 51 Jahre alten Mannes ergeben, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Unbestätigten Informationen zufolge soll der Mann erstochen worden sein. Die Ermittlungen liegen bei der 1. Mordkommission.

PM: Toter Mann an der Halenseestraße – Verdächtiger in #Untersuchungshaft pic.twitter.com/uMprmYdiyD — GenStA Berlin (@GStABerlin) August 13, 2019

Eine Passantin hatte den leblosen Mann abends neben einer Bahntrasse an der Halenseestraße im Ortsteil Grunewald gefunden. Herbeigerufene Rettungskräfte stellten den Tod fest. Der Fundort der Leiche wurde abgesperrt. Er befindet sich zwischen Funkturm und Kurfürstendamm, schräg gegenüber des Großbordells Artemis. In der Nähe leben Obdachlose in einem illegalen Zeltlager.

Leiche in Berlin gefunden: Mordkommission suchte nach Spuren

Einsatzkräfte suchten noch bis in die Nacht hinein nach Spuren. Berichte des "Tagesspiegel", wonach der 51-Jährige mit einer Begleitung unterwegs gewesen sein soll und es kurz vor dem Funde der Leiche eine Auseinandersetzung mit einer weiteren Person gebeben haben soll, wollte die Polizei nicht bestätigen.

Aktuell sind unsere Kolleg. in #Wilmersdorf im Einsatz. In der Halenseestr. soll es zu einem Tötungsdelikt gekommen sein. Unsere #Moko ist bereits alarmiert. Für Medienauskünfte steht unsere Pressestelle vor Ort zur Verfügung.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 7, 2019

