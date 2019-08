Häftling in JVA Tegel soll missbraucht worden sein

Berlin. In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel soll ein Häftling über einen längeren Zeitraum missbraucht worden sein, ohne dass es jemandem auffiel. Die Leitung der JVA Tegel hat Strafanzeige und Strafantrag gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachtes der Begehung von Handlungen gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung gestellt. Das erfuhr die Berliner Morgenpost aus Justizkreisen.

Der Fall liegt mittlerweile beim Landeskriminalamt (LKA). Opfer und Tatverdächtiger wurden inzwischen in andere Gefängnisse verlegt, um eine Wiederholung der Taten zu verhindern. Mit Verweis auf die laufenenden Ermittlungen wollte sich die Justizverwaltung nicht zu dem Vorgang äußern.

Beim dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen einen Gewalttäter aus dem Rockermilieu handeln. Das Opfer gab an, dass er über ein Jahr sexuell missbraucht worden sein soll. Der Tatvorwurf soll intern erst ans Licht gekommen sein, als der Beschuldigte wegen Drogendelikten verlegt wurde. Gefängnis-Insider sagten der Berliner Morgenpost, dass der Beschuldigte zudem unter den Häftlingen sehr gut vernetzt sei und andere, wenn er das wolle, unter Druck setzen könne. Das Opfer gab bei seiner Anzeige auch an, dass sein Peiniger von Mitarbeitern der JVA gedeckt worden sei. Auch zu diesen Vorwürfen wollte sich die Justizverwaltung auf Nachfrage nicht äußern. Ein Sprecher sagte, dass man die Ermittlungen des LKA abwarte. Momentan stehe Aussage gegen Aussage.

JVA Tegel immer wieder in den Schlagzeilen

Das Gefängnis in Tegel sorgt häufiger für Negativschlagzeilen. Erst im September des vergangenen Jahres gab es in dem Gefängnis eine Massenschlägerei, bei der zwei Insassen verletzt wurden. Zu der Schlägerei kam es im berühmt-berüchtigten und völlig veralteten Gebäudetrakt II, in dem ausschließlich Schwerverbrecher einsitzen. Zwei Häftlinge wurden dort von einer größeren Gruppe zusammengeschlagen. Nur weil eine Gefängnismitarbeiterin zufällig in der Nähe war, wurde der Vorfall überhaupt bemerkt. Auch damals gelangte der Vorfall nur an die Öffentlichkeit, weil sich Insider aus dem Umfeld des Gefängnisses an die Medien gewandt hatten.