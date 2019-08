Schöneberg: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Totschlag

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Mittwoch, 7. August.

+++ Schöneberg: Nach versuchtem Totschlag - Mordkommission sucht Zeugen +++

Die Ermittler der 8. Mordkommission beim Landeskriminalamt erhoffen sich Hinweise aus der Bevölkerung. In den Abendstunden des 24. Juli 2019 war es vor einem Wohnhaus an der Potsdamer Straße 179 in Schöneberg zu einer Auseinandersetzung zwischen etwa 20 Personen gekommen, bei der ein Jugendlicher lebensgefährliche Verletzungen durch Stiche in den Hals erlitt.

Foto: Polizei Berlin

Der 17-Jährige musste in einer Klinik notoperiert werden. In der Nähe nahmen Polizisten einen 21 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Auch er wies diverse Verletzungen auf und wurde in einem Krankenhaus aufgenommen. Es wird wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag ermittelt.

Die Polizei fragt:

Wer hat am Abend des 24. Juli 2019, gegen 20.50 Uhr im Bereich der Potsdamer Straße/Goebenstraße/Steinmetzstraße die Auseinandersetzung, deren Entstehung und/oder deren Fortgang beobachtet?

Wer kann Angaben zu den Hintergründen der Auseinandersetzung machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben und hat sich noch nicht mit den Ermittlern in Verbindung gesetzt?

Zeugen werden gebeten, sich mit der 8. Mordkommission beim Landeskriminalamt, Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-911888 oder per E-Mail lka118@polizei.berlin.de oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

+++ Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Tram schwer verletzt +++

Foto: Thomas Peise

Eine Radfahrerin ist am Mittwochmittag bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenba...

+++ Tod von 26-Jähriger: Lebensgefährte festgenommen +++

Nach dem gewaltsamen Tod einer 26-Jährigen aus Brandenburg/Havel hat die Polizei ihren 24 Jahre alten Freund festgenommen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wurde der Mann nach einer intensiven Fahndung am Dienstag von Polizeibeamten am Zentralen Omnibusbahnhof in Berlin erkannt und festgenommen. Dabei habe der 24-Jährige keinen Widerstand geleistet. Die Frau war am Sonntagabend tot in der Küche ihrer Wohnung in Brandenburg/Havel aufgefunden worden. Nach Angaben der Polizei stellten die alarmierten Einsatzkräfte fest, dass die junge Frau offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war. Weitere Angaben machten die Ermittler nicht.

+++ Wohnungsdecke stürzt ab - Drei Mieter verletzt +++

In Hellersdorf ist eine Wohnungsdecke abgestürzt. Drei Menschen wurden verletzt.

Foto: Thomas Peise

In einer Wohnung an der Hellersdorfer Straße in Hellersdorf haben sich in der Nacht zu Mittwoch rund drei Quadratmeter einer Rigips-Decke gelöst und sind auf die Bewohner gestürzt. Drei Personen wurden verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Warum die Decke herab stürzte, wird nun ermittelt. Bei dem Haus handelt es sich um einen Neubau.

+++ Wieder brennen in Berlin mehrere Autos +++

Wieder hat in Berlin ein Auto gebrannt, diesmal in Reinickendorf.

Foto: Thomas Peise

In der Nacht hat an der Brüderstraße in Reinickendorf ein Kleintransporter gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei, es wird Brandstiftung vermutet.

Auch in Charlottenburg-Nord stand in der Nacht ein Auto in Flammen. Ein Passant bemerkte kurz vor Mitternacht an der Max-Dohrn-Straße einenbrennenden Audi älteren Baujahrs und rief die Feuerwehr. Der Wagen wurde erheblich beschädigt. Ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge konnte verhindert werden. Menschen kamen nicht zu Schaden. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

In Wedding legten vermutlich Brandstifter an einem Fahrzeug einer Dienstleistungsfirma Feuer. Ein Anwohner wurde kurz vor 4 Uhr auf den brennenden Opel an der Schöningstraße Ecke Edinburger Straße aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Verletzte gab es keine – es entstand Sachschaden. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt prüft, ob ein politisches Tatmotiv vorliegt.

+++ Seniorin stirbt nach Sturz in BVG-Bus +++

Eine 74 Jahre alte Frau ist in Pankow nach einem Verkehrsunfall gestorben. Sie erlitt am Dienstagnachmittag bei einem Sturz in einem BVG-Bus schwere Kopfverletzungen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. An der Neumannstraße war gegen 17.20 Uhr ein Kleintransporter mit dem Bus der Linie 250 zusammengestoßen. Der 30 Jahre alte Fahrer habe den Bus beim Einparken übersehen. Bei dem Zusammenstoß sei die Seniorin gestürzt und später im Krankenhaus gestorben. Beide Fahrer blieben unverletzt.

+++ Maskierter Täter überfällt Supermarkt +++

Ein maskierter Unbekannter hat in Weißensee einen Supermarkt überfallen und Geld in unbekannter Höhe erbeutet. Der Räuber bedrohte am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr den 21 Jahre alten Angestellten im Lager des Supermarktes an der Pistoriusstraße mit einer Pistole und forderte Geld, wie ein Polizeisprecher sagte. Über den Hintereingang gelang dem Täter mit den Einnahmen die Flucht. Der Mitarbeiter blieb unverletzt.

+++ Raubüberfall auf Spielcasino: Mitarbeiter mit Pfefferspray besprüht +++

Zwei Männer haben am Dienstagabend eine Spielothek in Tegel überfallen. Gegen 22 Uhr betraten die Unbekannten die Spielhalle an der Grußdorfstraße, bedrohten den 53 Jahre alten Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderten Geld. Der Bedrohte gab die Einnahmen heraus und wurde anschließend mit Pfefferspray besprüht. Er erlitt leichte Verletzungen, ließ sich jedoch zunächst nicht ärztlich behandeln. Die beiden Räuber flüchteten mit ihrer Beute in einem weißen Auto über die Buddestraße in Richtung Gorkistraße.

+++ Drogengeschäfte in Kreuzberg aufgeflogen +++

Polizeieinsatz an der Gitschiner Straße.

Foto: Morris Pudwell

Zivilfahnder haben in der Nacht eine Drogenübergabe beobachtet. Die Verfolgung der Tatverdächtigen führte die Polizisten in ein Spielcasino an der Gitschiner Straße in Kreuzberg. Bei einer anschließenden Durchsuchung sollen Bargeld, Drogen und ein Festplattenrecorder sichergestellt worden sein. Auch die Feuerwehr wurde zur Amtshilfe alarmiert. Die näheren Hintergründe des Falls sind noch unbekannt.