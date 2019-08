Blaulicht-Blog: Wohnungsdecke stürzt bei Unfall in Berlin-Hellersdorf auf Mieter - drei Verletzte

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Mittwoch, 7. August.

+++ Wohnungsdecke stürzt ab - Drei Mieter verletzt +++

In einer Wohnung an der Hellersdorfer Straße in Hellersdorf haben sich in der Nacht zu Mittwoch rund drei Quadratmeter einer Rigips-Decke gelöst und sind auf die Bewohner gestürzt. Drei Personen wurden verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Warum die Decke herab stürzte, wird nun ermittelt. Bei dem Haus handelt es sich um einen Neubau.

+++ Transporter steht in Flammen +++

Wieder hat in Berlin ein Auto gebrannt, diesmal in Reinickendorf.

Foto: Thomas Peise

In der Nacht hat an der Brüderstraße in Reinickendorf ein Kleintransporter gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei, es wird Brandstiftung vermutet.

+++ Seniorin stirbt nach Sturz in BVG-Bus +++

Eine 74 Jahre alte Frau ist in Pankow nach einem Verkehrsunfall gestorben. Sie erlitt am Dienstagnachmittag bei einem Sturz in einem Linienbus schwere Kopfverletzungen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. An der Neumannstraße war ein Kleintransporter mit dem Bus zusammengestoßen. Der 30 Jahre alte Fahrer habe den Bus beim Einparken übersehen. Bei dem Zusammenstoß sei die Seniorin gestürzt und später im Krankenhaus gestorben. Beide Fahrer blieben unverletzt.

+++ Drogengeschäfte in Kreuzberg aufgeflogen +++

Polizeieinsatz an der Gitschiner Straße.

Foto: Morris Pudwell

Zivilfahnder haben in der Nacht eine Drogenübergabe beobachtet. Die Verfolgung der Tatverdächtigen führte die Polizisten in ein Spielcasino an der Gitschiner Straße in Kreuzberg. Bei einer anschließenden Durchsuchung sollen Bargeld, Drogen und ein Festplattenrecorder s...