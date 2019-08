Mann bei Streit mit Messer niedergestochen

Berlin. Ein 56 Jahre alter Mann ist in Berlin-Zehlendorf mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Am Montagabend kam es an der Sachtlebenstraße zwischen dem Mann und einem 52-Jährigen zum Streit, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der mutmaßliche Angreifer fügte dem 56-Jährigen dabei mehrere Stichwunden zu. Der Verletzte flüchtete anschließend in sein Auto und fuhr selbst ins Krankenhaus.

Worum es bei dem Streit ging, war noch unklar. Zuvor soll aber der Täter seine Lebensgefährtin am späten Montagabend zur Arbeit gebracht haben. Der Schwerverletzte sei der ehemalige Partner dieser Frau gewesen und habe zunächst vor der Arbeitsstelle auf sie gewartet, folgte später jedoch dem 52-Jährigen.