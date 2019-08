Tafel in Cottbus: Kühltransporter gestohlen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Montag, 5. August.

+++ Unbekannte stehlen Kühltransporter der Cottbuser Tafel +++

Berlin. Unbekannte haben der Tafel in Cottbus einen Kühltransporter gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die Mitarbeiter das Fahrzeug am Sonnabendnachmittag auf einem Parkplatz abgestellt. Der Diebstahl wurde erst bemerkt, als sie am Montag mit dem Wagen Lebensmittel holen wollten. Die Fahndung der Polizei verlief bislang erfolglos. Zuvor hatte der rbb über den Fall berichtet. Die Cottbuser Tafel versorgt eigenen Angaben zufolge etwa 5000 Menschen mit Lebensmitteln. Der Transporter sei erst im Dezember vergangenen Jahres aus Spendenmitteln beschafft worden und hatte rund 83.000 Euro gekostet. Der Verein habe keine Mittel für einen neuen, sagte der Geschäftsführer des Albert-Schweitzer-Familienwerks Brandenburg, des Trägervereins der Cottbuser Tafel, Kai Noack. „Wir werden versuchen, einen Spendenaufruf zu starten.“ Er verstehe die Welt nicht mehr. Die Tafel wolle Bedürftigen helfen und werde bestohlen. Schirmherr der Cottbuser Tafel ist der Schlagersänger Roland Kaiser.

++++ Autoinsassen bei Unfall mit Farbe übergossen +++

Der gesamte Innenraum des Autos war nach dem Unfall mit weißer Farbe besudelt.

Bei einem Unfall an der Kreuzung Gradestraße und Tempelhofer Weg in Britz sind am Sonntagabend mehrere Personen verletzt worden. Bei dem Aufprall schleuderte ein Eimer mit weißer Farbe durch einen am Crash beteiligten Kleinwagen. Die Farbe besudelte nicht nur das Innere des Fahrzeugs, sondern ergoss sich auch über die Insassen.

+++ Polizei stoppt rasenden Motorradfahrer +++

Der 21-Jährige fuhr am Sonntag zwischen Beusselstraße und Autobahndreieck Charlottenburg mit 174 statt erlaubter 80 Kilometer pro Stunde, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei überholte er nach Angaben der Polizei mehrere Fahrzeuge auf der rechten Seite. Erst an der Anschlussstelle Kurfürstendamm konnten die Beamten den Fahrer anhalten und überprüfen. Es stellte sich heraus, dass der 21-Jährige seinen Führerschein erst vor kurzem erhalten hatte. Dieser sowie das Motorrad wurden von den Beamten einbehalten.

+++ Taxifahrer ausgeraubt +++

Zwei Männer haben in der Nacht einen 73 Jahre alten Taxifahrer bedroht und ihm das Portemonnaie gestohlen. Der Taxifahrer hatte die Männer gegen 1 Uhr vom Schlesischen Tor zum U-Bahnhof Alt-Tempelhof gefahren. Plötzlich zog einer der Männer eine Schusswaffe, bedrohte den Taxifahrer und forderte Geld. Gleichzeitig legte der hinter dem Fahrer sitzende Mann einen Arm um dessen Hals. Kurz darauf nahm der Tatverdächtige mit der Waffe das Portemonnaie des 73-Jährigen aus der Mittelkonsole. Anschließend flüchtete das Duo. Der Fahrer blieb unverletzt und alarmierte die Polizei.

+++ Wieder ein brennendes Auto +++

Erneut ist ein Auto in Berlin angezündet worden. Ein Anwohner rief am Sonntagabend die Feuerwehr, gleichzeitig wurden Polizisten auf die Flammen am Heck eines Wagens auf einem Parkplatz in Hellersdorf aufmerksam. Wie die Polizei am Montag mitteilte, griffen die Beamten zum Feuerlöscher und bekämpften den Brand an der Eisenacher Straße in Hellersdorf. Das Auto wurde trotzdem beschädigt. Nun ermittelt ein Brandkommissariat. Hinweise auf ein politisches Motiv gebe es nicht.