Blaulicht-Blog: Autoinsassen bei Unfall mit Farbe übergossen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Montag, 5. August.

Berlin. ++++ Autoinsassen bei Unfall mit Farbe übergossen +++

Bei einem Unfall an der Kreuzung Gradestraße und Tempelhofer Weg in Britz sind am Sonntagabend mehrere Personen verletzt worden. Bei dem Aufprall schleuderte ein Eimer mit weißer Farbe durch einen am Crash beteiligten Kleinwagen. Die Farbe besudelte nicht nur das Innere des Fahrzeugs, sondern ergoss sich auch über die Insassen.

+++ Polizei stoppt rasenden Motorradfahrer +++

Der 21-Jährige fuhr am Sonntag zwischen Beusselstraße und Autobahndreieck Charlottenburg mit 174 statt erlaubter 80 Kilometer pro Stunde, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei überholte er nach Angaben der Polizei mehrere Fahrzeuge auf der rechten Seite. Erst an der Anschlussstelle Kurfürstendamm konnten die Beamten den Fahrer anhalten und überprüfen. Es stellte sich heraus, dass der 21-Jährige seinen Führerschein erst vor kurzem erhalten hatte. Dieser sowie das Motorrad wurden von den Beamten einbehalten.