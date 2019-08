Blaulicht-Blog: Polizistin rettet Räuber aus Landwehrkanal

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonntag, 4. August.

++++ Polizistin rettet mutmaßlichen Handtaschenräuber +++

Eine Polizistin hat in der Nacht zu Sonntag wahrscheinlich einen Mann vor dem Ertrinken gerettet. Dieser hatte den Angaben zufolge zuvor am Tempelhofer Ufer in Kreuzberg einer Frau die Handtasche entrissen und war weggelaufen. Ein Begleiter der Frau verfolgte den Räuber, der daraufhin in den Landwehrkanal sprang. Eine Polizistin sprang hinterher und hielt den Mann, der offenbar zu ertrinken drohte, über Wasser und barg ihn mithilfe eines Rettungsringes. Über eine Leiter wurde der mutmaßliche Handtaschenräuber ins Trockene gebracht. Er war unterkühlt und wurde ebenso wie die Beamtin von Rettungskräften betreut.