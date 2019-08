Blaulicht-Blog: Motorrad prallt gegen Bordstein - Verletzte

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonnabend, 3. August.

+++ Verletzte bei Motorradunfall +++

Bei einem Motorradunfall auf der Warschauer Brücke in Friedrichshain sind am frühen Morgen zwei Personen schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben prallte der Fahrer mit der Maschine gegen einen Bordstein und stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Eine weitere Person wurden ebenfalls schwer verletzt, undklar ist jedoch noch, ob es sich dabei um den Sozius oder einen Fußgänger handelt.

+++ Kinderwagen und Fahrrad brennen in Hausflur +++

In der Luxemburger Straße in Wedding brannten in der Nacht im Hausflur eines Wohnhauses ein Kinderwagen und ein Fahrrad. Es kam zu einer sehr starken Rauchentwicklung im ganzen Haus. Die Feuerwehr brachte sechs Personen mit Fluchthauben in Sicherheit. Alle wurden vom Rettungsdienst vor Ort behandelt, drei kamen in ein Krankenhaus. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Einsatz in der Luxemburger Straße

Foto: Thomas Peise

+++ Wieder brennende Autos +++

Die Serie der brennenden Autos in Berlin reißt nicht ab. In der Nacht zu Sonnabend brannten Fahrzeuge in Neukölln und Wedding. An der Seestraße bemerkte ein Taxifahrer gegen 22.30 Uhr einen brennenden Mercedes. Er löschte mit Wasser aus seiner Flasche. Zwei Passanten taten es ihm gleich. Die Feuerwehr musste nicht mehr nachlöschen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. In Neuköln brannten gegen 1 Uhr zwei Autos auf einem Parkplatz am Michael-Bohnen-Ring. Ein Autofahrer hatte auf der Suche nach einem Parkplatz die Flammen gesehen. Die beiden Fahrzeuge brannten aus, bei einem weiteren Auto, einem Mazda, wurde eine eingeschlagene Heckscheibe entdeckt. Auch hier geht die Polizei von Brandstiftung aus.

+++ Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer +++

Gegen 18 Uhr bemerkte ein Autofahrer an der Storkower Straße in Höhe Kniprodestraße in Prenzlauer Berg einen Radfahrer, der am Boden lag. Der 53-Jährige war aus noch unbekanntem Grund gestürzt. Der Autofahrer alarmierte die Rettungskräfte, die den am Kopf verletzten Mann in ein Krankenhaus brachten.