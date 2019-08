Blaulicht-Blog: Transperson als falsche Polizistin unterwegs

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Freitag, 2. August.

+++ Auto in Flammen aufgegangen +++

Am Neuköllner Kiehlufer ist in der Nacht zu Freitag ein Auto komplett ausgebrannt. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Ein Passant, der seinen Hund ausführte, hatte das Feuer entdeckt und den Notruf gewählt.

Zurzeit brennen in Berlin nachts immer wieder Autos. In Lankwitz gingen in der Nacht zu Donnerstag drei Wagen in Flammen auf. In Britz brannte am frühen Mittwochmorgen ein abgestelltes Auto fast komplett aus. In beiden Fällen ermitteln die Beamten wegen Brandstiftung.

+++ Transperson gibt sich als Polizistin aus +++

Echte Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag in Gesundbrunnen eine falsche Polizistin festgenommen. Gegen 16 Uhr hatten zwei Polizeibeamte in Zivil eine Person auf der Prinzenallee bemerkt, die ihnen bereits als falsche Polizeibeamtin bekannt und mit authentischen Uniformteilen bekleidet war. Die Einsatzkräfte sprachen die 22-jährige Transperson auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofes Pankstraße an und nahmen sie mit zu einer Polizeidienststelle. Dort überprüften die Beamten die Transperson. Dabei fanden sie Drogen in ihren Taschen. Die getragene Uniform sowie mitgeführte Uniform- und Ausrüstungsgegenstände wurden beschlagnahmt. Bei der Durchsuchung der Wohnung der 22 Jahre alten Transperson fanden die Beamten weitere Uniform- und Ausrüstungsgegenstände. Es laufen Ermittlungen wegen Amtsanmaßung, des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz.

+++ Feuer an Verteilerkasten +++

Ein Passant alarmierte in der Nacht gegen 2.15 Uhr die Polizei, als er an einem Verteilerkasten an der Britzer Buschkrugallee Flammen bemerkte. Brandbekämpfer löschten das Feuer an dem Stromkasten, verletzt wurde niemand.

+++ Vorfahrt genommen: Radfahrerin schwer verletzt +++

Bei einem Abbiege-Unfall in Steglitz ist eine 58 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte am Donnerstagabend ein 22-jähriger Autofahrer von der Grunewaldstraße nach links in die Rothenburgstraße abbiegen. Dabei habe er der 58-Jährigen die Vorfahrt genommen. Die Autos stießen zusammen. Der 22-Jährige wurde vor Ort ambulant behandelt.

+++ Mit über 100 km/h durch die Stadt gerast +++

Gleih zwei Autofahrer waren am Donnerstag eklatant schnell in Mitte unterwegs. Bei einer stationären Geschwindigkeitsmessung mit einem Radarfahrzeug auf der Straße des 17. Juni zwischen Siegessäule und Ernst-Reuter-Platz wurde gegen 17.20 Uhr ein Auto mit 104 km/h geblitzt. Erlaubt waren 50. Das Ergebnis: eine Geldbuße von mindestens 160 Euro und zwei Punkte in Flensburg. Ein paar Stunden später, gegen 21.30 Uhr, rauschte ein Auto mit 120 Sachen durch die Kontrollstelle. Ihn erwarten mindestens 480 Euro Bußgeld und zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei.

+++ Attacke auf Neubauprojekt +++

Vermutlich Gentrifizierungsgegner haben in der Nacht die Scheiben eines Baucontainers in der Friedrichshainer Bossestraße beschädigt. Sie hinterließen außerdem Parolen am Bauzaun und rissen ihn nieder. Darüber hinaus wurde ein Werbebanner beschädigt. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

+++ Einbrecher festgenommen +++

Einer aufmerksamen Nachbarin ist es zu verdanken, dass die Polizei in der Nacht zu Freitag in Lichtenrade einen mutmaßlichen Einbrecher festnehmen konnte. Die Frau hat in einem Einfamilienhaus Geräusche gehört und die Beamten alarmiert. Diese stellten an dem Haus in der Spirdingseestraße ein offenstehendes Fenster fest und hörten ebenfalls verdächtige Geräusche. Bei der Absuche der Umgebung nahmen die Polizisten einen 52-Jährigen fest, der unter anderem einen Schraubendreher bei sich hatte.

+++ Beleidigungen und Prügel an der Supermarktkasse +++

Zu einer Prügelei nach einer rassistischen Beleidigung kam es am Donnerstagabend gegen 22 Uhr an einer Supermarktkasse am Cecilienplatz in Marzahn-Hellersdorf. Ein 33-Jähriger fing an der Kasse an, eine Gruppe von drei Personen zu beschimpfen. Daraufhin entwickelte sich eine Rangelei, bei der eine 38-Jährige leicht verletzt wurde, Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.