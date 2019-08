In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Freitag, 2. August.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Erneut brennt in Neukölln ein Auto

+++ Auto in Flammen aufgegangen +++

Am Neuköllner Kielufer ist in der Nacht zu Freitag ein Auto komplett ausgebrannt. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

+++ Vorfahrt genommen: Radfahrerin schwer verletzt +++

Bei einem Abbiege-Unfall in Steglitz ist eine 58 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte am Donnerstagabend ein 22-jähriger Autofahrer von der Grunewaldstraße nach links in die Rothenburgstraße abbiegen. Dabei habe er der 58-Jährigen die Vorfahrt genommen. Die Autos stießen zusammen. Der 22-Jährige wurde vor Ort ambulant behandelt.