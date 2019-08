Polizei stoppt Hochzeitskorso mit teuren Sportwagen

Am Donnerstagabend hat die Berliner Polizei einen hupenden Hochzeitskorso in Wedding gestoppt. Mehr als 20 Fahrzeuge waren nach Informationen der Berliner Morgenpost auf der Pankstraße unterwegs. Polizisten hielten rund 15 Fahrzeuge an, mehrere weitere fuhren davon. Die Polizei überprüfte die angehaltenen Personen. Ein rotes Mercedes-Coupé wurde genauer untersucht. Anschließend durften die Fahrzeuge - darunter viele teure Sportwagen - ihre Fahrt separat voneinander fortsetzen.

( BM/seg )