Brandstifter liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Die Verfolgungsfahrt startete in Berlin und endete in Brandenburg

Ein Mann lieferte sich in der Nacht eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Er war am Tag zuvor wegen Brandstiftung festgenommen worden.

Berlin.. In der Nacht zu Donnerstag hat sich ein Mann in einem Volvo eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Die Beamten wollten das Fahrzeug auf der Stadtautobahn anhalten und kontrollieren. Aber der Mann gab Gas und flüchtete über die A100 auf die A115 in Richtung Potsdam. Als der Mann an der Nuthe-Schnellstraße die Autobahn verlassen wollte, prallte er in einer Kurve gegen die Leitplanke. Dabei wurde der Fahrer verletzt. Er kam mit Polizeibegleitung in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde sichergestellt.

Mann nach Brand festgenommen

Nach Informationen der Berliner Morgenpost soll es sich bei dem Fahrer des Wagens um den Mann handeln, der am Tag zuvor wegen fahrlässiger Brandstiftung festgenommen worden war. Nach dem Brand in einem sechsgeschossigen Wohnhaus in Charlottenburg hatte die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Dem 56 Jahre alten Mieter der Dachgeschosswohnung, in der das Feuer ausbrach, werde fahrlässige Brandstiftung vorgeworfen, teilten die Beamten am Mittwoch mit.

Mann fuhr einen Polizisten an

Der Mann sollte behördlich untergebracht werden, konnte aber offenbar fliehen. Am Mittwochabend wurde die Polizei Berlin in Amtshilfe für das Krankenhaus tätig. Als Beamte des Polizeiabschnitts 24 den Mann in seinem Auto sitzend in der Suarezstraße in Charlottenburg fanden, fuhr er laut Polizei mit seinem Volvo erst rückwärts, traf mit der Stoßstange einen Polizisten und verletzte ihn am Bein. Dann beschädigte er den Funkwagen und fuhr davon.

Laut Polizei soll sich die weitere Flucht so zugetragen haben: Die ihm folgenden Polizisten konnten beobachten, wie der 56-Jährige über mindestens zwei rote Ampeln fuhr und mehrere Fahrzeuge beschädigte. Er flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die Autobahn 115. An der Autobahnausfahrt Teltow stoppten die Polizisten das Auto, das aufgrund der starken Beschädigungen nur noch langsam fahren konnte. Der 56-Jährige versuchte den Funkwagen erneut von der Fahrbahn zu drängen, prallte dabei aber selbst gegen die Leitplanke und kam zum Stehen. Der 56-Jährige wurde von den eingesetzten Beamten festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Der leicht verletzte Polizist blieb laut Polizei im Dienst. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Im Auto des Mannes wurden zwei Ampullen Betäubungsmittel gefunden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Zeuge hatte das Feuer entdeckt

Ein Zeuge hatte am Dienstagnachmittag das Feuer an der Holtzendorffstraße entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Der Dachstuhl stand in Flammen, rund 125 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Der Altbau mit mehr als 20 Wohnungen musste evakuiert werden, 15 das Haus verlassen. Auch die Nachbarhäuser wurden geräumt. Wegen Einsturzgefahr musste das Vorderhaus gesperrt werden. Insgesamt sei eine Fläche von 250 Quadratmetern im Dachgeschoss ausgebrannt, sagte ein Feuerwehrsprecher. „Gegen 20 Uhr waren wir fertig und sind in der Nacht noch ein paar Mal zur Kontrolle da gewesen“.

Gegen den Mann wird nun auch wegen Verkehrsunfallflucht, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.