Blaulicht-Blog: Mann fuchtelt in S-Bahn mit Waffe herum

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Donnerstag, 1. August.

+++ Mann fuchtelt in S-Bahn mit Waffe herum +++

Mittwochabend haben Bundespolizisten einen jungen Mann vorläufig festgenommen, der zuvor mit einer Waffe in einer S-Bahn hantiert hatte. Gegen 19.30 Uhr machten Fahrgäste Sicherheitsmitarbeiter der Bahn am S-Bahnhof Ahrensfelde auf eine Person in einer abfahrbereiten S-Bahn aufmerksam. Der 21-Jährige soll dort mit einer Waffe hantiert und diese durchgeladen haben. Die Bahnmitarbeiter informierten umgehend die Bundespolizei und räumten den Zug. Als die Einsatzkräfte kurz darauf die S-Bahn betraten, ließ sich der 21-Jährige widerstandslos festnehmen. Der Berliner trug die Schreckschusspistole im Hosenbund. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den Mann ein und stellten die Pistole sicher.

+++ Mann niedergestochen: Polizei sucht Zeugen +++

Am Blochplatz ist ein Mann niedergestochen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Foto: Polizei Berlin

Mit Flyern und Plakaten am Blochplatz in Gesundbrunnen suchen die Ermittler der 8. Mordkommission nach weiteren Zeugen. Am Abend des 22. Juli hatte dort ein Mann einen 46-Jährigen gegen 18.15 Uhr auf dem Blochplatz angegriffen und mit einem Messer niedergestochen. Der Angegriffene kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus und wurde sofort operiert.

Am 24. Juli hatte sich ein 32-Jähriger bei seiner Rechtsanwältin gestellt und wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehls festgenommen. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Die Ermittler fragen:

· Wer hat am Abend des 22. Juli gegen 18 Uhr am Blochplatz die Auseinandersetzung und/oder deren Entstehung beobachtet?

· Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben und hatte noch keinen Kontakt zur 8. Mordkommission?

Hinweise bitte an die 8. Mordkommission an der Keithstraße 30, 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911888 oder per E-Mail an LKA118@polizei.berlin.de und jede andere Polizeidienststelle

+++ Autofahrerin landet im Tram-Gleis +++

In Friedrichshain in die Gleise gefahren: Die Feuerwehr birgt das Auto.

Foto: Thomas Peise

Eine Autofahrerin ist am Mittwochabend an der Petersburger Straße in Friedrichshain mit ihrem Fahrzeug ins Gleisbett der Straßenbahn geraten. Die Feuerwehr zog den Wagen wieder auf die Straße.

+++ Starkes Gewitter zieht über Berlin - Feuerwehr im Dauereinsatz +++

Nach dem Starkregen hatte die Feuerwehr noch bis in die späten Abendstunden zu tun. So wie hier an der Holzhauserstraße in Tegel. Dort wurde die Straße unter einer Brücke überflutet. Ein Pkw blieb dort im Wasser stecken.

Foto: Thomas Peise

Am Mittwochabend ist ein Gewitter mit Starkregen über Berlin niedergegangen. Lesen Sie HIER mehr dazu!

+++ 77-jährige Frau aus der S-Bahn gestoßen - Polizei sucht Zeugen +++

Nachdem ein Mann am vergangenen Dienstag eine Seniorin beim Ausstieg aus der S-Bahn schubste, sucht die Bundespolizei nun nach Zeugen. Gegen 12.30 Uhr stieß ein Mann aus derzeit unbekannter Ursache eine Reisende beim Halt am S-Bahnhof Frohnau von hinten. Die 77-jährige Frau stürzte auf den Bahnsteig und erlitt Verletzungen an der Hand und am Knie. Andere Fahrgäste eilten ihr zur Hilfe und alarmierten den Notruf. Polizisten nahmen den 61 Jahre alten Täter vorläufig fest. Er soll in Birkenwerder zugestiegen und bereits im Zug durch Pöbeleien aufgefallen sein.

Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nun nach Zeugen.

Wer hat am Dienstag, 30. Juli 2019 gegen 12.30 Uhr die Tat am Bahnhof Frohnau beobachtet bzw. kann Angaben zum Verhalten des Täters zuvor in der S1 machen? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Hotline 0800 / 6888000 und unter 030 / 20622 93 60 entgegen.

+++ Gasleck behindert in Schöneberg den Verkehr +++

An der Dominicusstraße in Schöneberg gibt es ein Leck an einer Gasleitung. In Richtung Martin-Luther-Straße steht in Höhe der Ebersstraße (S-Bhf. Schöneberg) nur eine Fahrbahn zur Verfügung. Autofahrer müssen mit Stau rechnen.

Defekte #Gasleitung auf der #Dominicusstraße in #Schöneberg. Richtung Martin-Luther-Straße steht in Höhe Ebersstraße (S-Bhf. Schöneberg) nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Kein Abbiegen möglich. Mit #Stau ist zu rechnen! pic.twitter.com/XkUT465raO — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) August 1, 2019

+++ Mann liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei +++

Die Verfolgungsfahrt über die Stadtautobahn endete mit einem Crash.

Foto: Thomas Peise

Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei hat sich in der Nacht ein Mann mit einem alten Volvo geliefert. Die Beamten wollten das Fahrzeug auf der Stadtautobahn anhalten und kontrollieren. Aber der Mann gab Gas und flüchtete über die A100 auf die A115 in Richtung Potsdam. Als der Mann an der Nuthe-Schnellstraße die Autobahn verlassen wollte, prallte er in einer Kurve gegen die Leitplanke. Dabei wurde der Fahrer verletzt. Er kam mit Polizeibegleitung in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde sichergestellt.

+++ Brandstifter legen Feuer an Sperrmüll +++

Sperrmüll brennt: Die Feuerwehrt löscht das Feuer an der Blücherstraße.

Foto: Thomas Peise

An der Blücherstraße in Kreuzberg hat in einer Hausunterführung Sperrmüll gebrannt. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung unter dem Haus. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

+++ Drei Autos brennen in Lankwitz +++

In Lankwitz haben in der Nacht zum Donnerstag an der Mozartstraße Autos gebrannt. Zunächst hörte eine Anwohnerin kurz nach Mitternacht einen Knall und bemerkte dann ein brennendes Auto. Sie setzte einen Notruf ab. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass insgesamt drei Fahrzeuge der Marke Mercedes brannten. Verletzt wurde niemand Laut einer Polizeisprecherin wurde ein technischer Defekt als Ursache ausgeschlossen - die Polizei geht von Brandstiftung aus.

+++ Autofahrerin erfasst Fahrradfahrerin beim Abbiegen +++

Mit schweren Verletzungen ist am Mittwochnachmittag eine 55-jährige Frau in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 21 Jahre alte Autofahrerin gegen 17 Uhr auf der Straße An der Spandauer Brücke in Mitte unterwegs und fuhr an einem geparkten Transporter vorbei. Als sie danach nach rechts in eine Einfahrt abbog, erfasste sie die Radfahrerin, die rechts neben dem Transporter in dieselbe Richtung fuhr. Die 55-Jährige stürzte und verletzte sich am Rücken.

+++ Polizeiauto an der Rigar Straße attackiert +++

In der vergangenen Nacht ist in Friedrichshain ein Einsatzwagen der Polizei mit einem Stein beworfen worden. Zwei Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes befanden sich gegen 23.25 Uhr an der Kreuzung Rigaer Straße/Voigtstraße, als das Fahrzeug von einem Gegenstand an der Frontscheibe getroffen wurde. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Mann erleidet schwere Kopfverletzungen bei Sturz mit Fahrrad +++

Bei einem Sturz mit seinem Fahrrad hat sich am Mittwochnachmittag in Charlottenburg ein Mann schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben eines Zeugen radelte der 71-Jährige gegen 17.25 Uhr auf der Friedbergstraße in Richtung Leonhardtstraße. Als er die Kreuzung Friedberg-/Holtzendorffstraße überquerte, an der sich Kopfsteinpflaster befindet, verlor er die Kontrolle über sein Rad, stürzte und erlitt eine Kopfplatzwunde. Ein Notarzt versorgte den Mann und brachte ihn in eine Klinik.