Blaulicht-Blog: Frau geht in Tram auf Fahrgäste los

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Mittwoch, 31. Juli.

+++ Frau rastet in Tram aus +++

Polizisten mussten am Dienstagabend in Marzahn eine 31-Jährige festnehmen. Die Frau hatte gegen 18.15 Uhr in einer Tram der Linie 17 mehrere Fahrgäste beleidigt und geschlagen. Kurz bevor sie an der Haltestelle Landsberger Allee Ecke Rhinstraße ausstieg, soll sie mit einem Nothammer zudem noch eine Scheibe eines Waggons eingeschlagen haben. Nach dem Aussteigen schlug sie dann einer weiteren Frau ins Gesicht. Zwei angegriffene Frauen im Alter von 19 sowie 67 Jahren sowie ein 24-jähriger Mann wurden leicht am Kopf verletzt.

+++ Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt +++

Ein 81 Jahre alter Rollerfahrer hat bei einem Unfall in Tegel schwere Verletzungen erlitten. Der Polizei zufolge war ein 37 Jahre alter Audi-Fahrer auf der Berliner Straße unterwegs. Am Borsigturm soll er gewendet und dabei den Rollerfahrer übersehen haben, der ihm entgegenkam. Er erfasst den 81-Jährigen mit seinem Auto, der dabei stürzte und Verletzungen am Kopf sowie am Oberkörper erlitt. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Betrügerin nach Enkeltrick festgenommen +++

Zivilbeamte haben am Dienstagabend in Mitte eine Betrügerin festgenommen. Den Beamten war die Frau aufgefallen, als sie die Münzstraße entlanglief, wobei sie sich ständig umschaute und telefonierte. An der Altstadtstraße Ecke Hirtenstraße sahen die Beamten, wie eine ältere Dame aus einem Taxi stieg und der Frau etwas übergab. Die Polizisten kontrollierten daraufhin die Frauen und stellten fest, dass die 79-Jährige der 50-Jährigen einen hohen Bargeldbetrag übergeben hatte. Den sollte angeblich ihr Enkel bekommen. Die Beamten nahmen die 50-Jährige wegen Betrugsverdachts fest.

+++ Wieder Auto angezündet +++

Unbekannte Täter haben nach Angaben der Polizei am frühen Mittwochmorgen an der Parchimer Alle in Britz ein Auto angezündet. Um kurz vor 4 Uhr bemerkten Anwohner zunächst ein Knallgeräusch und sahen anschließend einen Audi A6 älteren Baujahrs brennen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Auto brannte fast vollständig aus. Zwei weitere Fahrzeuge, ein VW und ein Skoda, wurden durch die Flammen erheblich beschädigt. Verletzt wurde niemand.

+++ Wohnungsmieter nach Brand festgenommen +++

ch dem Brand in einem sechsgeschossigen Wohnhaus in Charlottenburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Dem 56-jährigen Mieter der Dachgeschosswohnung, in der das Feuer ausbrach, werde fahrlässige Brandstiftung vorgeworfen, teilten die Beamten am Mittwoch mit. „Das Brandkommissariat ermittelt noch, daher können wir keine Einzelheiten nennen“, sagte ein Polizeisprecher.

Ein Zeuge hatte am Dienstagnachmittag das Feuer in der Holtzendorffstraße entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Der Dachstuhl stand in Flammen, rund 125 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Der Altbau mit mehr als 20 Wohnungen wurde evakuiert, 15 Bewohner mussten das Haus verlassen. „Viele sind bei Verwandten untergekommen“, so der Polizeisprecher. Auch die Nachbarhäuser wurden geräumt. Wegen Einsturzgefahr musste das Vorderhaus gesperrt werden.

Insgesamt sei eine Fläche von 250 Quadratmetern im Dachgeschoss ausgebrannt, sagte ein Feuerwehrsprecher. „Gegen 20 Uhr waren wir fertig und sind in der Nacht noch ein paar Mal zur Kontrolle da gewesen“. Es seien aber keine Glutnester mehr gefunden worden. Wann welche Wohnungen wieder betreten werden dürfen, war zunächst unklar.