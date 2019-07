Blaulicht-Blog: Wasserrohrbruch an der Detmolder Straße

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Dienstag, 30. Juli.

+++ Wasserrohrbruch: Detmolder Straße in Wilmersdorf gesperrt +++

Wegen eines Wasserrohrbruchs ist die Detmolder Straße in Wilmersdorf am Dienstagmorgen zwischen Blisse- und Mecklenburgische Straße gesperrt worden. Das meldet die Verkehrsinformationszentrale (VIZ).

+++ Im Kreuzberger Bergmannkiez brennen zehn Autos +++

In Kreuzberg haben Brandstifter Feuer gezielt an vier Autos gelegt, insgesamt zehn Fahrzeuge wurden zerstört. Dichter, schwarzer Qualm zog durch die Willibald-Alexis-Straße.

Foto: Michaela Mensdchner

An der Willibald-Alexis-Straße und am Chamissoplatz in Kreuzberg haben am frühen Dienstag gegen 3.30 Uhr zehn Autos in Flammen gestanden. Die Feuerwehr war war mit zwei Löschfahrzeugen vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Die Einsatzkräfte verhinderten das Ausbreiten der Flammen auf weitere Fahrzeuge. Gegen 4.20 Uhr war der Einsatz beendet.

+++ Eberswalder Straße: Lebloser Mann entdeckt +++

Rettungskräfte konnten den Mann reanimieren.

Foto: Thomas Peise

Auf einem Treppenabsatz im U-Bahnhof Eberswalder Strasse in Prenzlauer Berg ist am frühen Dienstagmorgen ein Mann leblos aufgefunden worden. Eine Notärztin und Sanitäter konnten den Mann reanimieren und anschließend in ein Krankenhaus bringen. Die weiteren Hintergründe sind bislang unklar, die Polizei ermittelt.