Blaulicht-Blog: Lkw-Fahrer erfasst Fußgängerin - Frau stirbt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Dienstag, 30. Juli.

+++ Tödlicher Unfall in Schöneberg +++

Ein Lkw-Fahrer hat am Dienstagnachmittag in Schöneberg eine Frau erfasst, die dabei ums Leben kam. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, habe der Lkw-Fahrer von der Kleiststraße nach rechts in die Martin-Luther-Straße abbiegen wollen. Dabei übersah er offenbar die Frau, die die Straße in Richtung Tauentzienstraße überqueren wollte, und erfasste sie mit seinem Fahrzeug. Die Fußgängerin erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Nähere Informationen liegen zurzeit noch nicht vor. Rund um die Unfallstelle kam es laut Verkehrsinformationszentrale zu Staus.

+++ Dach von Mehrfamilienhaus in Brand geraten +++

In der Holtzendorffstraße in Charlottenburg geriet am Dienstag das Dach eines Mehrfamilienhauses in Brand. Die Rauchsäule war weit über der City West zu sehen.

Foto: Maurizio Gambarini

In der Holtzendorffstraße in Charlottenburg ist am Dienstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr auf Anfrage sagte, brenne das Dach eines Mehrfamilienhauses. Die Rauchwolke war über weite Strecken zu sehen. 90 Einsatzkräfte seien vor Ort, so die Polizei später. Brandbekämpfung und Rettung von Menschen seien eingeleitet. Die Holtzendorffstraße wurde zwischen Witzlebenstraße und Friedbergstraße in beiden Richtungen gesperrt.

+++ Mann springt ins Gleisbett und erleidet Stromschlag +++

Ein 26-Jähriger hat in der Nacht zu Dienstag in Prenzlauer Berg randaliert und Polizisten angegriffen. Laut Polizei wollten BVG-Mitarbeiter um 1 Uhr den U-Bahnhof Schönhauser Allee schließen, der 26-Jährige habe sich jedoch geweigert, den U-Bahnhof zu verlassen. Dabei soll er auch mehrfach versucht haben, einen der Mitarbeiter gegen den Kopf zu schlagen. Anschließend sei er in das Gleisbett gesprungen, wo er einen Stromschlag erlitt, jedoch ansprechbar war. Auch Polizisten konnten den Mann nicht dazu bringen, wieder auf den Bahnsteig zu kommen. Nachdem der Strom abgestellt worden war, sprangen die Beamten zu dem Mann hinunter, um ihn von den Gleisen zu holen. Dabei versuchte der 26-Jährige, die Polizisten zu schlagen. Schließlich wurde er überwältigt und auf den Bahnsteig gebracht. Die Beamten fanden bei dem Mann Drogen. Er wurde wegen des Stromschlags in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Mann will Lagerfeuer nicht löschen und beleidigt Polizei +++

Ein Mann hat am Montagabend in Grunewald. Polizisten mit volksverhetzenden Worten beleidigt, als diese ihn überprüfen wollten. Gegen 22.30 Uhr bemerkte die Besatzung eines Bootes der Wasserschutzpolizei an der Havelchaussee in Höhe der Wasserskistrecke Feuerschein am Strand und ging an Land. Dort trafen die Beamten den 63-Jährigen an einem Lagerfeuer sitzend an und forderten den Mann auf, die Flammen wegen der sehr hohen Waldbrandgefahr zu löschen. Der Angesprochene zeigte sich wenig einsichtig und löschte das Feuer unter Protest. Als die Wasserschutzstreife sich nach den polizeilichen Maßnahmen und der Aufnahme der Personalien entfernte, rief der 63-Jährige ihnen lautstark Beleidigungen und volksverhetzende Parolen nach. Er wird sich nun wegen Herbeiführen einer Brandgefahr, Volksverhetzung und Beleidigung verantworten müssen.

+++ Radfahrer fährt auf haltendes Auto +++

Ein 39-Jähriger ist am Dienstagmorgen in Johannisthal mit seinem Fahrrad auf einen haltenden VW Caddy aufgefahren und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Laut Polizei sei der Mann eigenen Aussagen zufolge abgelenkt gewesen, weil er sein Handy benutzt hatte. Auf dem Sterndamm Richtung Stubenrauchstraße prallte er dabei gegen die Heckklappe des Caddey. Der 39-Jährige wurde mit schweren Verletzungen an Kopf und Armen in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Wasserrohrbruch: Detmolder Straße in Wilmersdorf gesperrt +++

Wegen eines Wasserrohrbruchs ist die Detmolder Straße in Wilmersdorf am Dienstagmorgen zwischen Blisse- und Mecklenburgische Straße gesperrt worden. Das meldet die Verkehrsinformationszentrale (VIZ).

+++ Im Kreuzberger Bergmannkiez brennen zehn Autos +++

In Kreuzberg haben Brandstifter Feuer gezielt an vier Autos gelegt, insgesamt zehn Fahrzeuge wurden zerstört. Dichter, schwarzer Qualm zog durch die Willibald-Alexis-Straße.

Foto: Michaela Mensdchner

An der Willibald-Alexis-Straße und am Chamissoplatz in Kreuzberg haben am frühen Dienstag gegen 3.30 Uhr zehn Autos in Flammen gestanden. Die Feuerwehr war war mit zwei Löschfahrzeugen vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Lesen Sie HIER mehr!

+++ Eberswalder Straße: Lebloser Mann entdeckt +++

Rettungskräfte konnten den Mann reanimieren.

Foto: Thomas Peise

Auf einem Treppenabsatz im U-Bahnhof Eberswalder Strasse in Prenzlauer Berg ist am frühen Dienstagmorgen ein Mann leblos aufgefunden worden. Eine Notärztin und Sanitäter konnten den Mann reanimieren und anschließend in ein Krankenhaus bringen. Die weiteren Hintergründe sind bislang unklar, die Polizei ermittelt.

+++ Schwer verletzter Mann weist sich selbst in Klinik ein +++

Am Montagnachmittag ist ein schwer verletzter Mann selbst in einem Krankenhaus in Weißensee erschienen. Als die Mitarbeiter bemerkten, dass er zwei Einstiche im Rücken hatte, alarmierten sie die Polizei. Erste Befragungen des Mannes ergaben, dass es an der Oranienburger Straße in Wittenau zum Streit um Drogen mit einem ihm flüchtig Bekannten gekommen sein soll. Dieser soll dann auf ihn eingestochen haben. Der 42 Jahre alte Verletzte wurde in ein anderes Krankenhaus verlegt, wo bei ihm innere Verletzungen festgestellt wurden und er operiert werden musste. Lebensgefahr besteht nicht. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

+++ Maskierter überfällt Kneipe +++

Ein Unbekannter hat in der vergangenen Nacht ein Lokal in Siemensstadt überfallen. Der Maskierte betrat die Kneipe am Jungfernsteig gegen 22.45 Uhr und bedrohte die 42 Jahre alte Wirtin mit Pfefferspray. Er forderte Geld, woraufhin die Frau ihm ihre Geldbörse übergab und er damit in unbekannte Richtung aus dem Lokal flüchtete. Die Wirtin wurde bei dem Überfall nicht verletzt.