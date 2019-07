Die Hitzeentwicklung war so groß, dass Fensterscheiben in den anliegenden Erdgeschosswohnungen zersprangen.

An der Willibald-Alexis-Straße in Kreuzberg haben zehn Autos in Flammen gestanden. Es kam zu einer massiven Rauchentwicklung.

Brandstifter haben an mehreren Autos rund um den Kreuzberger Chamissoplatz Feuer gelegt. Auch in Tiergarten brannten Fahrzeuge.

Berlin. An der Willibald-Alexis-Straße und am Chamissoplatz in Kreuzberg haben am frühen Dienstag gegen 3.30 Uhr zehn Autos in Flammen gestanden. Die Feuerwehr war war mit zwei Löschfahrzeugen vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen.

Im Kreuzberger Bergmannkiez brennen zehn Autos

Die Einsatzkräfte verhinderten das Ausbreiten der Flammen auf weitere Fahrzeuge. Gegen 4.20 Uhr war der Einsatz beendet. Eine Stunde später löschte die Polizei an einem Pkw noch einmal nach.

Brandstiftung in Kreuzberg: Mehrere Fahrzeuge wurden komplett zerstört

Foto: Michaela Menschner

Es entstand eine starke Rauchentwicklung, schwarzer Qualm zog meterhoch durch die Straße. Die Hitze war so groß, dass Fensterscheiben in anliegenden Erdgeschosswohnungen zersprangen. Zeugen berichteten, dass in einer betroffenen Wohnungen ein Rollstuhlfahrer lebt, verletzt wurde aber niemand.

Unter den ausgebrannten Autos sind drei Mercedes und ein Chevrolet.

Foto: Michaela Menschner

Die Polizei geht von Brandstiftung aus und ermittelt. Vier Fahrzeuge seien zeitgleich gezielt in Brand gesetzt worden, sagte ein Beamter der Morgenpost am Brandort. Unter den zehn Fahrzeugen seien drei Autos der Marke Mercedes und ein Chevrolet. Sie wurden von den Flammen komplett zerstört.

Die Täter entkamen unerkannt. Ein Brandkomissariat der Polizei ermittelt.

Die Feuerwehr löschte das Feuer, das zeitgleich an mehreren Autos gelegt worden war.

Foto: Thomas Peise

In Tiergarten brennen zwei Autos





Gefährlich für die Anwohner: Die brennenden Autos standen in einer Wohnungsdurchfahrt.

Foto: Morris Pudwell

Auch in Tiergarten brannten in der Nacht Autos. Gegen 3 Uhr setzten Unbekannte an der Lützowstraße zwei Pkw in Brand. Die geparkten Fahrzeuge standen in einer Durchfahrt mit Parkplätzen, direkt darüber befinden sich Wohnungen. Die Fassade wurde stark verraucht, der Qualm drang auch in die Wohnungen. Alle Anwohner konnten sich selbst ins Freie retten.



Die Flammen der brenneden Autos schwärzten auch eine Hausfassade an der Lützowstraße.

Foto: Thomas Peise

In Berlin kommt es in in letzter Zeit wieder verstärkt zu Autobrandstiftungen. Erst vor wenigen Tagen hatte an der Schaperstraße Ecke Fasanenplatz in Wilmersdorf zwei Fahrzeuge gebrannt. Ein Mercedes brannte lichterloh, die Flammen griffen auf einen Transporter über. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Auch in diesem Fall geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Feuerwehrleute löschen einen brennenden Mercedes an der Schaperstraße.

Foto: Thomas Peise

Mehr zum Thema:

In Berlin brennen innerhalb von zwei Wochen knapp 30 Autos