Görlitzer Park: Männer täuschen Schlägerei vor und rauben Opfer aus

Am Görlitzer Park hat die Polizei viel zu tun. Gewalttaten sind dort extrem angestiegen.

Berlin.. Im Görlitzer Park in Kreuzberg ist es erneut zu einer Gewalttat gekommen. Nach Informationen der Berliner Morgenpost wurde dort ein 33-Jähriger von mutmaßlichen Dealern in eine Falle gelockt und ausgeraubt.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr. Ein 33-Jähriger hatte bemerkt, wie sich drei Männer in der Grünanlage schlugen, wollte nach eigenen Angaben eingreifen und schlichten. Er gab später bei seiner Aussage bei der Polizei an, dass er jedoch schnell realisiert habe, dass die Schlägerei fingiert war.

Görlitzer Park: Schläger entwendeten Geld und Handy

Der Mann sagte, dass die drei Täter ihn dann geschlagen und getreten hätten. Anschließend seien sie in den Park geflüchtet. Zuvor hätten sie ihm jedoch seine Geldbörse mit Ausweis und Bargeld gestohlen. Auch sein Handy sei ihm entwendet worden. Der 33-Jährige erlitt Hautabschürfungen am Knie.

Die drei Täter, so der Zeuge, seien zwischen 20 und 40 Jahre alt gewesen, hätten dunkle Hautfarbe gehabt, Sporthosen und Trainingsjacken getragen sowie untereinander Englisch und Französisch gesprochen.

Gewaltkriminalität um 50 Prozent gestiegen

Kürzlich war bekannt geworden, dass die Gewaltkriminalität im Görlitzer Park um 50 Prozent gestiegen ist. Das zeigten Recherchen des ARD-Politmagazins „Kontraste“. Demnach stieg die Zahl der schweren Körperverletzungen in den ersten fünf Monaten 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent, die Zahl der Raubtaten im selben Zeitraum um 30 Prozent, wie „Kontraste“ aus Sicherheitskreisen erfuhr.

Der Görlitzer Park gilt seit Jahren als einer der Hauptumschlagplätze für Drogen in Berlin. Seit Jahren beklagen sich Besucher und Anwohner über Belästigungen durch die Drogenverkäufer.

Der erneute Vorfall im Görlitzer Park alarmiert auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP). Deren Sprecher Benjamin Jendro sagte: „Dieser Vorfall zeigt deutlich, dass wir es beim Görlitzer Park eben nicht nur mit Drogendealern zu tun haben, sondern es dort im Rahmen von Begleit- und Beschaffungskriminalität immer wieder zu schwersten Gewaltdelikten kommt.“