Lübars (Berlin): Pferdestallungen brennen - Feuerwehr im Großeinsatz

In Lübars brennen am Montagnachmittag mehrere Pferdestallungen.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Montag, 29. Juli.

+++ Pferdestallungen in Lübars brennen +++

Am Alten Bernauer Herrweg in Lübars brennen am Montagnachmittag mehrere Pferdestallungen in voller Ausdehnung. Das teilte die Berliner Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Derzeit versuchen etwa 100 Einsatzkräfte, die Pferde zu retten und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude zu verhindern. Die Wasserversorgung der Feuerwehr stellt die Einsatzkräfte vor Probleme. Nähere Details zu dem Feuer lagen zunächst nicht vor.

#Brand in #Lübars

Im #Alter_Bernauer_Heerweg brennen mehrere Pferdestallungen in ganzer Ausdehnung. Die Brandbekämpfung wurde eingeleitet.

Wir sind mit 72 Kräften vor Ort oder auf der Anfahrt.

Weitere Infos folgen..... — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 29, 2019

+++ Gefahrgut am Flughafen Tegel entdeckt - Feuerwehr im Einsatz +++

Die Berliner Feuerwehr ist am Montagnachmitag am Flughafen Tegel (TXL) im Einsatz. Man sei mit Spezialkräften vor Ort, weil ein "defektes Frachtstück mit Gefahrgut" festgestellt worden ist, hieß es. Die Feuerwehr leiste technische Hilfeleistung. Der Flugverkehr am Tegeler Airport sei von dem Einsatz nicht beeinträchtigt, meldete der Flughafen.

+++ Defekte Gasleitung - Martin-Luther-Straße gesperrt +++

Wegen einer defekten Gasleitung ist am Montagmittag die Martin-Luther-Straße in Schöneberg zwischen Barbarossa- und Hohenstaufenstraße in beiden Richtungen gesperrt worden. Wegen des Feuerwehreinsatzes wird die Buslinie M46 zwischen Motzstraße und Rathaus Schöneberg umgeleitet, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mitteilten.

+++ Betrunkener wollte fünf Kettensägen stehlen +++

Ein 38-Jähriger ist in Frankfurt (Oder) festgenommen worden, nachdem er bei einem Diebstahl in einem Supermarkt ertappt worden war. Wie die Brandenburger Polizei beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, habe der Mann versucht, fünf Kettensägen, die er am Körper trug, an der Kasse vorbeizubringen. Bei einer Messung stellten die Beamten 3,71 Promille bei dem 38-Jährigen fest. "Er durfte seinen Rausch bei uns ausschlafen", so die Polizei.

In #FrankfurtOder wollte ein 38-Jähriger 5 Kettensägen aus einem Supermarkt entwenden. Diese am Körper mit 3,71 ‰ intus an der Kasse unbemerkt vorbeizubringen, misslang natürlich. Er wurde festgehalten bis wir kamen und durfte seinen Rausch bei uns ausschlafen. #Diebstahl — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) July 29, 2019

+++ Auto brennt in Adlershof +++

Die Feuewehr löscht in Adlershof den Brand an einem Auto.

Foto: Morris Pudwell

In der vergangenen Nacht hat in Adlershof ein Auto gebrannt. Um kurz vor 1 Uhr bemerkten Zeugen Feuer an einem an der Moissistraße abgestellten Opel Astra und riefen die Feuerwehr. Der Wagen wurde durch die Flammen erheblich beschädigt. Ein dahinter geparkter Renault Laguna wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen führten zu einem 52 Jahre alten Tatverdächtigen. Nach derzeitigem Stand handelt es sich um eine Beziehungstat. Die weiteren Ermittlungen hat ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt übernommen.

+++ Radfahrerin angefahren und schwer verletzt +++

Eine 46 Jahre alte Radfahrerin ist in Kladow von einem Autofahrer angefahren worden und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Berlin am Montagmorgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war ein 61 Jahre alter Autofahrer am Sonntagabend auf der Straße Am Landschaftspark Gatow unterwegs. An einer Kreuzung wollte er nach rechts abbiegen. Dabei hielt er an und ließ einen Radfahrer durch, der parallel zur Bundesstraße fuhr. Die nachfolgende 46-Jährige übersah er jedoch und erfasste sie mit seinem Auto.

+++ Schuss vor Berliner Café - Polizei ermittelt +++

Ein Unbekannter soll einen Mann vor einem Berliner Café angeschrien und danach mit einer Waffe in die Luft geschossen haben. Verletzt wurde dabei am Sonntag niemand, wie die Polizei mitteilte. Zugleich verwies sie darauf, dass die Hintergründe noch unklar seien. Zeugen hätten angegeben, dass am Vormittag ein 35-Jähriger an einem Tisch vor dem Café an der Knesebeckstraße in Charlottenburg saß und frühstückte, als der Unbekannte auf ihn zukam. Nach dem Schuss sei der Mann geflüchtet. Der Bedrohte wollte sich den Angaben zufolge gegenüber der Polizei nicht dazu äußern.