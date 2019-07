Der Mercedes am Unfallort am Quartier 205

Unfall Mercedes fährt in Geschäft in Mitte - Vier Verletzte

Ein Auto ist am Sonnabendnachmittag an der Mohrenstraße in Mitte von der Fahrbahn abgekommen. Der Mercedes fuhr gegen 13.15 Uhr über den Gehweg und erfasste zwei Personen, die dabei verletzt wurden. Dann krachte das Auto in ein Geschäft. Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Personen verletzt, eine davon schwer. Ein Sprecher sagte, dass unter ihnen auch der Autofahrer sei. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Die Polizei geht derzeit von einem normalen Verkehrsunfall aus.

Es handele sich nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr um einen "gesundheitlichen Zusammenbruch" des Fahrers. Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Verletzten in Krankenhäuser gebracht. Nach ersten Informationen von vor Ort war der dunkle Mercedes in den Eingangsbereich des Coworking-Anbieters "Mind Space" gefahren. Dabei gingen mehrere Scheiben zu Bruch.