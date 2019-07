Polizei entdeckt in Lkw Fleisch mit 28 Grad Kerntemperatur

Berlin. Ein Fest für Salmonellen veranstaltete der Fahrer und Halter eines Transporters, den die Beamten am Mittwoch in Spandau stoppten. Wie die Polizei am Freitag via Twitter bekanntgab, hatte der Mann neben Gemüse wie Tomaten auch 80 Kilo Lamm- und 120 Kilogramm Hähnchenfleisch durch die Gegend gefahren - und das über 135 Kilometer ohne jegliche Kühlung.

Wir Menschen können der #Rekordhitze noch irgendwie trotzen, aber dieses quer durch #Berlin fahrende "Frischfleisch" hatte bei der Verkehrskontrolle bereits eine Kerntemperatur von 28°🌡️.

⤵️

So wurde die Kontrolle unseres Verkehrsdienstes ungewollt zur Fleischbeschau.

^tsm pic.twitter.com/DWOiW024SC — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 26, 2019

Genießbar war das Fleisch, das sich auf 28 Grad aufgeheizt hatte, natürlich nicht mehr. Auf einem der Kartons stand die empfohlene Temperatur für die Lagerung, zwischen zwei und sieben Grad. Nach erfolgter „Fleischbeschau“ entschied die Veterinär- und Lebensmittelaufsicht, das Fleisch zu vernichten.

Der Fahrer wurde wegen des Verstoßes gegen die Lebensmittelhygieneverordnung zur Kasse gebeten. Zudem stellten die Beamten an seinem Transporter diverse Mängel fest. Auch für diese muss sich der Mann verantworten.