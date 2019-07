Blaulicht-Blog: Sperrung auf der A100 nach Unfall

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Freitag, 26. Juli.

+++ Erneut brennen Autos +++

In Wilmersdorf sind am frühen Freitagmorgen zwei Autos ausgebrannt. Eine Anwohnerin roch zunächst Rauch, wie eine Polizeisprecherin am Morgen sagte. Vor dem Gebäude an der Geisbergstraße standen auf einem Mieterparkplatz zwei Wagen komplett in Flammen. Die Beamten gingen von Brandstiftung aus, hieß es. Die Feuerwehr löschte die Brände. Bereits am frühen Mittwochmorgen gingen in Wilmersdorf ein Transporter und ein Auto in Flammen auf. Die Polizei prüft nach eigenen Angaben Zusammenhänge zwischen den Vorfällen.

Beide Autos wurden durch das Feuer schwer beschädigt.

Foto: Thomas Peise

+++ Unfall auf der A100 am Dreieck Charlottenburg +++

Nach einem Unfall auf der A100 zwischen den Anschlussstellen Beusselstraße und Dreieck Charlottenburg musste die Autobahn in der Nacht kurzzeitig gesperrt werden. Zwei Fahrzeuge hatten sich seitlich berührt und waren dann ins Schleudern geraten.

+++ Frau bei Wohnungsbrand über Drehleiter gerettet +++

In der nacht zu Freitag brannte es in einer Wohnung an der Ansbacher Straße in Schöneberg. Die Feuerwehr rettete eine Frau aus dem Apartment. Die Einsatzkräfte waren mit drei Staffeln im Einsatz.