Angriff in Wittenau - Polizei sucht Täter mit Fotos

Mit Fotos und einem Video fahndet die Polizei nach einem Unbekannten, der Ende April auf zwei Männer eingeschlagen haben soll.

Der abgebildete Mann soll am 29. April 2019 um 19.15 Uhr einen 46-Jährigen in der Göschenstraße in Wittenau angesprochen und Geld gefordert haben. Als der Mann sich weigerte prügelte der Unbekannte mit einem Schlagstock mit Messerspitze auf den 46-Jährigen und seinen 56 Jahre alten Begleiter ein. Beide Männer erlitten Kopfverletzungen, konnten den Täter aber abwehren.

Weitere Bilder und ein Video des Verdächtigen, auf dem auch seine Stimme zu hören ist, finden sich auf der Website der Polizei Berlin.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

180 - 190 cm

30-35 Jahre alt

arabisches Aussehen

schlanke, sportliche Statur

schwarzer Bart, Glatze

spricht arabisch und deutsch

schwarzer Kapuzenpullover, blaue Jeans, Sportschuhe

bewaffnet mit einem etwa 30 cm langen, schwarzen Gegenstand

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kann Angaben zur Identität des abgebildeten Mannes und/oder zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat die Tat beobachtet?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt unter der Rufnummer (030) 4664-941200, per E-Mail an lka412@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.