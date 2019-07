Blaulicht-Blog: Frau offenbar in Wohnung getötet

Polizeifahrzeuge in der Burgermeisterstraße in Tempelhof

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Donnerstag, 25. Juli.

+++ Frau offenbar in Wohnung getötet +++

Die Polizei wurde in der Nacht zu Donnerstag in eine Wohnung an der Burgermeisterstraße in Tempelhof alarmiert. Dort fanden die Beamte die Leiche einer Frau. Eine männliche Person wurde in der Wohnung festgenommen. Er wird verdächtigt, die Frau getötet zu haben. Um Spuren zu sichern, wurden dem Mann Tüten über die Hände gezogen. Eine Mordkommission ermittelt.

Spurensicherung an der Potsdamer Straße

Foto: Thomas Peise

+++ Mann mit Messer in den Hals gestochen +++

In der Nacht ist ein Streit zwischen zwei Männern auf dem Gehweg der Potsdamer Straße in Schöneberg eskaliert. Einer der beiden soll seinen Widersacher nach ersten Informationen mit einem Messer am Hals verletzt haben. Das Oper kam in ein Krankenhaus und wurde notoperiert. Bisher ist unklar, ob der Täter festgenommen werden konnte.

Ein Feuerwehrmann löscht in der Krautstraße ein brennendes Auto.

Foto: Thomas Peise

+++ Feuerwehr löscht brennendes Auto +++

In der Krautstraße in Friedrichshain brannte in der Nacht ein Auto. Die Flammen griffen auf zwei weitere Fahrzeuge über. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Nach ersten Informationen geht die Polizei von Brandstiftung aus.