Polizei fahndet mit Fotos nach Räubern

Die Polizei fahndet mit Bildern aus Überwachungskameras nach mehreren räubern. Die Männer sollen am 16. Dezember 2018 gegen 6.05 im U-Bahnhof Boddinstraße mehrere Jugendliche attackiert haben. Neben körperlicher Gewalt hätten sie auch Reizgas eingesetzt. Einer der Jugendlichen habe sich nur noch in das Gleisbett der U-Bahn retten können.

Zwei weitere Opfer flohen aus dem U-Bahnhof. Dennoch zwang sie einer der Täter unter Androhung von Gewalt dazu, ihre Wertsachen herauszugeben.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Männer und/oder zu ihren Aufenthaltsorten machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 in der Friesenstraße 16 in Berlin-Kreuzberg zu den Bürodienstzeiten unter der Rufnummer (030) 4664-573100, per E-Mail unter dir5k31@polizei.berlin.de oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.