Spandau: Mann breitet Gebetsteppich aus und wird angegriffen

In Spandau ist ein betender Mann angegriffen worden, als er seinen Gebetsteppich auf dem Gehweg g ausbreitete (Archivbild).

Gewalt in Berlin

Gewalt in Berlin Mann breitet Gebetsteppich aus und wird angegriffen

Berlin. Ein 38-jähriger Mann wurde am Dienstagabend in Spandau beleidigt und angegriffen, nachdem er auf einem Gehweg seinen Gebetsteppich ausgebreitet hatte. Der Vorfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr an der Seegefelder Straße. Der Betende setzte sich daraufhin mit einem Fahrradschloss zur Wehr.

Eine Anwohnerin, die die Streitigkeiten mitbekommen hatte, bewarf den 38-Jährigen mit gefüllten Mülltüten und beleidigte ihn ebenso. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Mehr Polizeimeldungen:

Männer greifen Mann aus Auto heraus mit Elektroschocker an

Transporter und Auto gehen in Flammen auf

Blaulicht-Blog: Auto wendet - Motorradfahrer schwer verletzt