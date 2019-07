Blaulicht-Blog: 16-Jähriger flieht mit VW-Bus vor Polizei

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Mittwoch, 24. Juli.

+++ 16-Jähriger flieht in nicht zugelassenem VW-Bus vor Polizei +++

Zivilbeamte der Polizei wollten am Dienstagabend an der Roedernallee in Reinickendorf einen VW-Bus anhalten und kontrollieren. Das ignorierte der Fahrer und gab Gas. Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt mit der Polizei überfuhr der Fahrer mehrere rote Ampeln. Erst auf der Wittenauer Straße konnte das Fahrzeug von der Polizei gestoppt werden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer erst 16 Jahre alt ist. Er wurde festgenommen, die beiden anderen Insassen wurden am Ort entlassen. Außerdem stellten die Beamten fest, dass der VW-Bus überhaupt nicht zugelassen ist. Den Jugendlichen erwarten nun mehrere Anzeigen.

+++ Brand in Wohnhaus in Lietzenburger Straße +++

In einem Wohnhaus an der Lietzenburger Straße in Schöneberg ist in der Nacht im Müllsammelraum ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit vier Staffeln an und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.