Nach Droh-Mail: Parteizentrale der Linken geräumt

Das Karl-Liebknecht-Haus an der Kleinen Alexanderstraße in Mitte.

In der Bundesgeschäftsstelle der Linken ging ein Drohschreiben ein. Die Polizei rückte an.

Die Bundesgeschäftsstelle der Linken in Mitte wurde am Montagvormittag geräumt. Das Karl-Liebknecht-Haus an der Kleinen Alexanderstraße wurde abgesperrt. Sämtliche Mitarbeiter der Parteizentrale haben das Haus verlassen. Die Polizei bestätigte der Berliner Morgenpost den Eingang eines Drohschreibens. Zum genauen Inhalt äußerte sich die Polizei nicht. Laut Linke-Politiker Malte Fiedler soll es sich um eine Bombendrohung von Rechtextremisten handeln. „Der rechte Terror geht weiter. Nach Bombendrohung von extrem Rechten wurde @dieLinke Bundesgeschäftsstelle gerade evakuiert. #Luebcke #NazisRaus“, schrieb Fiedler bei Twitter.

Die Polizei rückte an. Man bewerte jetzt die Ernsthaftigkeit des Drohbriefes, so eine Polizeisprecherin. Polizisten sperrten den Bereich rund um das Karl-Liebknecht-Haus mit Flatterband und wollten eine Anzeige aufnehmen.

Eine Sprecherin der Bundespartei sagte am Vormittag, es sei eine Droh-Mail eingegangen. Die Partei vermute den Absender wegen des Wortlauts im rechtsextremistischen Lager. Eine ursprünglich für 13 Uhr geplante Pressekonferenz mit der stellvertretenden Parteichefin Martina Renner wurde abgesagt.