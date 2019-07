Blaulicht-Blog: Brandstifter in Wilmersdorf gefasst

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonntag, 21. Juli.

+++ Polizei fasst Brandstifter +++

Die Polizei hat einen 33 Jahe alten mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. In einer Flüchtlingsunterkunft an der Aachener Straße in Wilmersdorf hatten gegen 4.15 Uhr am Sonntagmorgen Brandmelder ausgelöst. Ein Bewohner verließ daraufhin die Wohnung und lief ins Erdgeschoss. Auf halbem Weg kam ihm der 33-Jährige entgegen und sagte, dass es brennen würde.

Der 50 Jahre alte Bewohner fand in der Waschküche eine brennende Tasche, die er sich griff und auf den Innenhof brachte, wo er das Feuer löschte. Die verständigte Feuerwehr kam nicht mehr zum Einsatz. Polizisten stellten den 33-Jährigen fest, der beim Anblick der Beamten zu flüchten versuchte. Er wurde festgenommen und nach einer Blutentnahme dem Landeskriminalamt überstellt. Der Mann war bereits in der Vergangenheit wegen des gleichen Delikts auffällig geworden.

+++ Polizei stoppt rasenden Motorradfahrer +++

Die Autobahnpolizei hat am Sonntagvormittagi auf der Avus in Zehlendorf einen Motorradfahrer gestoppt, weil er viel zu schnell unterwegs war. Der 30 Jahre alte Kawasaki-Fahrer hatte die Beamten gegen 8.15 Uhr in Fahrtrichtung Spanische Allee überholt, worauf die Streife die Verfolgung aufnahm. Eine Video-Tempomessung ergab 170 Kilometer pro Stunde - bei erlaubten 100. In Höhe der Ausfahrt Spanische Allee stoppten die Polizisten den Mann. Er muss nun mit einem Bußgeld von mindestens 480 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen.