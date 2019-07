Betrunkener Mann greift Fahrer von Rettungswagen an

Wieder einmal hat es in Berlin Gewalt gegen Rettungskräfte gegeben. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Mann in der Nacht zu Sonntag den Fahrer eines Rettungswagens in Weißensee angegriffen. Der 31-Jährige hatte die Einsatzkräfte selbst in die Rennbahnstraße gerufen, weil er seine schwangere Freundin bewusstlos in der Wohnung gefunden hatte. Diese wollte er auf der Fahrt ins Krankenhaus begleiten, was der Fahrer des Wagens jedoch ablehnte, damit die Rettungsmaßnahmen im Fahrzeug aufrechterhalten werden konnten. Das wollte der 31-Jährige jedoch offenbar nicht einsehen.

Laut einem Zeugen habe der Mann mit dem 36 Jahre alten Fahrer gestritten, ihn beleidigt und dann auch bespuckt. Kurz darauf soll der Mann auch noch an dem Wagen hochgeklettert sein, um durch das Fenster zu greifen und den Fahrer aus dem Fahrzeug zu ziehen. Der Zeuge rief die Polizei, die bei dem 31-Jährigen 2,4 Promille Alkohol in der Atemluft maß. Die Beamten brachten den Mann zu einer richterlich angeordneten Blutentnahme. Nach Abschluss der sogenannten erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurde er wieder freigelassen.