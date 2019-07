Erneut Steinewürfe auf die Polizei

In der Nacht ist es erneut zu Steinwürfen auf die Polizei an der Liebigstraße 34 gekommen. Die Beamten durchsuchten eine Wohnung.

Berlin.. An der Liebigstraße ist es in der vergangenen Nacht erneut zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Beim Kurznachrichtendienst Twitter kursiert etwa ein Video, auf dem zu sehen ist, wie ein Polizeifahrzeug mit Farbe attackiert wird. Die Polizei bestätigte einen Einsatz und nannte erneute Steinwürfe auf Beamte als Grund für das erhöhte

Polizeiaufgebot.

Richter genehmigte Durchsuchung

Demnach sei die Polizei in der Nacht vor der Liebigstraße 34 erneut mit Steinen attackiert worden. Die Polizei beantragte noch in der Nacht eine Durchsuchung, der ein Richter auch zustimmte. In der Wohnung wurden laut Polizei Beweismittel sichergestellt, Die Polizei kündigte weitere Informationen im Laufe des Tages an.