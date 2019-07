Ordnungskräfte laden Bierkästen in einen Transporter.

Bei einer Razzia in Neukölln wurden zehn Läden kontrolliert. Einer hatte keine Ausschankerlaubnis. Der Alkohol wurde beschlagnahmt.

Polizei Razzia in Neukölln: Ordnungsamt beschlagnahmt Bier

Berlin. Ordnungsamt, Polizei und Finanzamt haben nach Informationen der Berliner Morgenpost am Donnerstagabend eine Razzia in zehn Läden in Neukölln vorgenommen. Dabei kontrollierten sie auch ein Geschäft, das offenbar keine Schankerlaubnis hatte. Daher wurden die dort aufgefundenen 200 Liter Alkohol beschlagnahmt. Unter anderem wurden mehrere Bierkästen abtransportiert. Das Café wurde geschlossen.

Außerdem wurden bei der Razzia unversteuerter Tabak und Drogen beschlagnahmt und mehrere Geldspiellautomaten versiegelt. In einem Lokal, das als Treffpunkt für Mitglieder aus dem Clanmilieu bekannt ist, wurde ein Butterflymesser sichergestellt, das ein Angestellter bei sich trug.

Die Razzia fand an der Herrmannstraße und in den umliegenden Straßenzügen statt. Insgesamt wurden mehr als 100 Personen und 36 Fahrzeuge überprüft.

Polizei lässt nicht locker

Seit mehreren Monaten geht die Berliner Polizei fast jede Woche allein oder in Zusammenarbeit mit dem Zoll und den Ordnungsämtern mit immer neuen Razzien vor allem gegen kriminelle Familienclans vor. Ende Juni wurden in einem Café in Neukölln kiloweise Drogen gefunden. Bei dem Fund soll es sich um die größte Menge sichergestellter Betäubungsmittel seit Beginn des erhöhten Kontrolldrucks handeln.

Lesen Sie auch: Einsätze gegen Clans: Wer von Show spricht, hat keine Ahnung