Blaulicht-Blog: Tourist bei E-Roller-Unfall schwer verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Freitag, 19. Juli.

+++ Erneut Unfall mit E-Roller +++

Auf der Friedrichstraße direkt vor dem Checkpoint Charlie in Kreuzberg ist am Abend ein E-Roller-Fahrer gestürzt und zog sich dabei eine schwere Kopfverletzung zu. Der Mann aus England fuhr auf der Fahrbahn und geriet gegen den Bordstein, stürzte und prallte mit dem Kopf auf die Fahrbahn. Als die Polizei eintraf, flüchtete der Mann zunächst, konnte aber in der Zimmerstraße von den Beamte gestellt werden. Er wurde dann in den Rettungswagen geschoben. Im Wagen fing der Mann an, renitent zu werden. Polizisten legten ihm Handschellen an und er kam ins Krankenhaus. Der Mann war stark alkoholisiert-

+++ Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt +++

Eine Radfahrerin ist in der Nacht zum Freitag in Lichtenberg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 18-Jähriger gegen Mitternacht auf der Landsberger Allee in Richtung Petersburger Straße und übersah die 25-Jährige beim Fahrstreifenwechsel. Die Radfahrerin prallte gegen die Windschutzscheibe des Autos und fiel zu Boden. Der Autofahrer musste ausweichen, um die Frau nicht zu überrollen, und fuhr dabei gegen ein anderes Auto. Die Radfahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Brennende Autos in Wilmersdorf +++

In Berlin haben in der Nacht wieder Autos gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden gegen 3.30 Uhr in der Bundesallee in Wilmersdorf zwei Pkw und ein Minivan in Brand gesetzt. Die Feuerwehr geht von Brandstiftung aus. Bei Brandanschlägen in Berlin sind in diesem Jahr bislang 279 Fahrzeuge angezündet oder beschädigt worden (Stand 16. Juli).

+++ Fünfjähriger fährt mit Papas Wagen kleine Schwester an +++

Mit Papas Auto hat ein Fünfjähriger in einem Ortsteil von Märkisch Linden (Ostprignitz-Ruppin) seine kleine Schwester angefahren. Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wie ein Neuruppiner Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Der Junge habe am Dienstagabend unbeaufsichtigt das Auto des Vaters gestartet. Der Wagen fuhr demnach ruckartig nach vorn, weil ein Gang eingelegt war, und erfasste die vier Jahre alte Schwester. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der Verletzung der Aufsichts- und Fürsorgepflicht.