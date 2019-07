Blaulicht-Blog: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Donnerstag, 18. Juli.

+++ Radfahrer wird beim Unfall auf die Straße geschleudert +++

An der Hauptstraße in Friedenau ist in der Nacht ein Radfahrer schwer verletzt worden. Ein Golf-Fahrer erfasste den Radfahrer in Höhe der Rubensstraße mit seinem Auto. Durch die Wucht des Aufpralls gegen die Windschutzscheibe wurde der Radfahrer auf die Straße geschleudert. Er kam mit schweren Verletzungen am Kopf und an der Wirbelsäule in ein Krankenhaus.

+++ Überfall auf Tankstelle +++

Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag eine Tankstelle in Niederschönhausen überfallen. Die zwei Männer betraten gegen 23.30 Uhr den Verkaufsraum in der Blankenburger Straße und bedrohten den 22 Jahre alten Angestellten mit einer Schusswaffe und einem Messer. Sie flüchteten nach Herausgabe der Einnahmen in Richtung Dietzgenstraße. Der Angestellte blieb unverletzt.

+++ Schwertransporter blockiert Kurfürstendamm +++

Ein defekter Schwertransporter hat am Donnerstagmorgen den Kurfürstendamm in Charlottenburg blockiert. Das Fahrzeug kam gegen 6.25 Uhr zwischen Uhlandstraße und Tauentzienstraße zum Stehen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die Buslinien 109, 110, M19, M29, X10 fuhren ab Olivaer Platz über Lietzenburger Straße und Joachimsthaler Straße, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte. Eine halbe Stunde später war der Kurfürstendamm wieder frei.

+++ Bombenentschärfungen in Oranienburg +++

Wegen der Entschärfung von zwei Weltkriegsbomben mussten am Donnerstag mehr als 5000 Anwohner in Oranienburg ihre Wohnungen verlassen. Ein Sperrkreis von etwa 1000 Metern rund um den Fundort am Treidelweg, südöstlich des Bahnhofs, wurde ab 8 Uhr eingerichtet. Im Sperrkreis befinden sich auch Teile der Klinik Oranienburg. Die Rettungsstelle bleibt geöffnet, die Anfahrt für ambulante Patienten läuft über die Berliner Straße/Robert-Koch-Straße, wie die Klinik mitteilte. Auch der Zugverkehr ist betroffen: Zwischen Birkenwerder und Oranienburg fahren Busse im 20-Minuten-Takt, der S-Bahnhof Lehnitz wird nicht angefahren. Auch im Regionalverkehr kommt es zu Einschränkungen.

+++ Autofahrerin missachtet rote Ampel: Schwangere und Kleinkind verletzt +++

Ein Frau hat am späten Mittwochabend in Wedding eine rote Ampel missachtet und ist mit ihrem Wagen in ein anderes Auto gekracht. Die 56-Jährige bog gegen 23.45 Uhr auf der Kreuzung Reinickendorfer Straße/Schulstraße links in die Schulstraße ab und rammte das Fahrzeug eines 26-Jährigen, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Bei dem Zusammenstoß wurden ein zweijähriges Kind und eine schwangere 28-Jährige verletzt, die im Auto des Mannes saßen. Die Frau klagte über Schmerzen im Bauch und kam in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Der Unfallbereich war für rund eine Stunde gesperrt.