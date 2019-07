Baseballschläger-Mord im Clan-Milieu: Freispruch

Mehr als zwei Jahre nach einem brutalen Mord im Clan-Milieu wurde am Mittwoch das Urteil gegen den mutmaßlichen Haupttäter gesprochen. Der 19-Jährige soll zusammen mit zwei Mittätern im Mai 2017 in Britz einen 43 Jahre alten Familienvater getötet haben. Die Staatsanwaltschaft sah die Schuld des Angeklagten als erwiesen an, sie forderte in ihrem Schlussplädoyer eine Jugendstrafe von achteinhalb Jahren. Die Verteidigung beantragte Freispruch. Dem gab das Gericht am Mittwoch statt. Im Gericht brach Tumult und Geschrei aus, mittendrin Clan-Chef Issa R..

Den Ermittlungen zufolge hatte das Opfer am 17. Mai 2017 gerade seine Wohnung am Neumarktplan in Britz verlassen, als drei maskierte Männer auf den Familienvater zustürmten und sofort attackierten. Einer der Täter schlug laut Anklage mit einem Baseballschläger immer wieder mit „ungeheurer Brutalität“ auf den Kopf des 43-Jährigen ein. Der Mann erlag noch am Tatort seinen Verletzungen.

Das Opfer starb noch am Tatort.

Foto: Steffen Pletl

Prozess begann im Mai 2018

Bei dem Angeklagten Ismael R. handelt es sich um einen Sohn des Oberhauptes der polizeibekannten Großfamilie R.. Ali O., das Opfer, soll im Umfeld eines anderen Clans agiert haben. Die Staatsanwaltschaft geht von Streitigkeiten zwischen rivalisierenden Großfamilien aus, Hintergrund der Tat sollen ein nicht zurückgezahlter Kredit und Immobiliengeschäfte gewesen sein.

Der Prozess gegen den Angeklagten begann im Mai 2018, ein Urteil wurde ursprünglich für den Herbst des gleichen Jahres erwartet. Doch dann zog sich der Prozess, immer wieder verzögert, nur noch mühsam dahin. Die zuständige Jugendkammer wurde über Monate mit sämtlichen Problemen konfrontiert, die bei Verfahren im Bereich der organisierten Kriminalität ständig auftreten.