Die Feuerwehr löscht Fahrzeuge in Schöneberg.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Mittwoch, 17. Juli.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Brandstifter zünden vier Autos an

Auf einem Mieterparkplatz an der Ettaler Straße in Schöneberg haben in der Nacht vier Autos gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Verletzt wurde bei dem feuer niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, da die Fahrzeuge nicht unmittelbar nebeneinander geparkt waren.