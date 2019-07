Der Unfallwagen in der Blücherstraße in Kreuzberg.

Bei einem Unfall ist der Fahrer eines Fiat 500 in einer 30er Zone in Kreuzberg auf dem Dach gelandet.

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen landete der Fahrer eines Fiat 500 in der 30er Zone der Blücherstraße in Kreuzberg auf dem Dach. Nach ersten Angaben rammte der Fahrer einen parkenden Toyota. Ob der Fahrer verletzt wurde und was zu dem Unfall führte, konnte am Morgen noch nicht gesagt werden.

Der Mann wurde im Rettungswagen von Notfallsanitätern gesichtet. Die Beamten der Direktion 5 ermitteln zur Unfallursache.