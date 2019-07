Blaulicht-Blog: Denkmalgeschütztes Haus Riviera in Flammen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Dienstag, 16. Juli.

+++ 70 Feuerwehrleute löschen Brand im Haus Riviera +++

Im denkmalgeschützten Gebäudeensemble Haus Riviera in Grünau ist ein Brand ausgebrochen. Der Dachstuhl im sogenannten Gesellschaftshaus stehe in Flammen, sagte Feuerwehrsprecher Dominik Pretz am Dienstagmorgen. Verletzte gebe es bisher keine. Die Feuerwehr sei mit rund 70 Einsatzkräften vor Ort. Es gebe eine sehr starke Rauchentwicklung. Das Gebäude sei stark einsturzgefährdet. Bis der Brand gelöscht sei, werde es voraussichtlich noch mehrere Stunden dauern. Im Vorfeld des Feuers beim Haus Riviera habe es am selben Abend drei weitere kleine Brände in der Umgebung gegeben. Zwei Menschen seien festgenommen worden. Ob die Festnahmen im Zusammenhang mit dem Brand beim Haus Riviera stehen, werde derzeit geprüft, sagte Pretz weiter. Am Morgen wurden die Einsatzleute aus der Nacht von frischen Kräften abgelöst, teilte die Berliner Feuerwehr auf Twitter mit.

Update #Grünau

Der #Brand des 800 m² großen Dachstuhles wird nur noch von außen über 3 #DLK mit Wenderohren geführt, da das Gebäude einsturzgefährdet ist.

Die Kräfte von #FF und #BF der Nacht werden jetzt von frischen Kräften abgelöst.

Die #Brandbekämpfung dauert an. pic.twitter.com/Mx6XxDHpEw — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 16, 2019

Die Gaststätte Riviera wurde um 1895 errichtet und galt nach Angaben der Stadt als besonders reich ausgestattetes Lokal mit Saalbau. Seit Jahren standen die Gebäude leer und verfielen.

+++ Fiat landet bei Unfall auf dem Dach +++

Am Dienstagmorgen landete der Fahrer eines Fiat 500 in der 30er Zone der Blücherstraße in Kreuzberg auf dem Dach. Nach ersten Angaben rammte der Fahrer einen parkenden Toyota. Ob der Fahrer verletzt wurde und was zu dem Unfall führte, konnte am Morgen noch nicht gesagt werden. Der Mann wurde im Rettungswagen von Notfallsanitätern gesichtet. Die Beamten der Direktion 5 ermitteln zur Unfallursache.

Der Unfallwagen in der Blücherstraße in Kreuzberg.

Foto: Morris Pudwell

+++ Rad bei Unfall mit Pkw in zwei Teile gerissen +++

Am Montagabend gegen 21.50 Uhr erfasste der Fahrer eines Pkws an der Koppenstraße Ecke Singerstraße in Friedrichshain einen Radfahrer und verletzte diesen schwer. Der Radfahrer wurde durch den Aufprall in die Frontscheibe katapultiert. Der Aufprall war so heftig, dass das Fahrrad in zwei Teile gerissen wurde, die Frontscheibe splitterte und das Dach des Pkw eingedrückt wurde. Der Radfahrer wurde vor Ort von Notfallsanitätern und einem Notarzt erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Der Verkehrsermittlungsdienst hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der Radfahrer hatte offenbar weder ausreichendes Profil noch Licht am Fahrrad.