Feuer im denkmalgeschützten Gebäudeensemble "Riviera"

Dichter Rauch und Flammen stehen über dem Gesellschaftshaus an der Regattastraße in Grünau.

Berlin. Der Brand in einem Gebäude des denkmalgeschützten Gebäudeensembles "Riviera" in Grünau hat am Dienstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. In der Regattastraße stand der rund 800 Quadratmeter große Dachstuhl des leerstehenden ehemaligen Ausflugslokals "Gesellschaftshaus Grünau" vollständig in Flammen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Das Haus war laut Feuerwehr wegen Einsturzgefahr nur schwer zugänglich. Die Flammen konnten deshalb nur von außen bekämpft werden. Am Vormittag teilte die Feuerwehr dann auf Twitter mit: "Das Gebäude ist im Innern bis in das Erdgeschoss aufgrund des Brandes eingestürzt."

Eine starke Rauchentwicklung war zu beobachten. Zwischenzeitlich waren demnach 70 Rettungskräften im Einsatz. Benachbarte Gebäude konnten vor den Flammen geschützt werden. Verletzt wurde niemand.

Nachlöscharbeiten ziehen sich in die Länge

Zwar war das Feuer bereits am frühen Morgen unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten zogen sich jedoch in die Länge. Die Feuerwehr rechnete mit mehreren Stunden.

Zuvor hatte es laut Feuerwehr drei weitere, kleine Brände in der Umgebung gegeben. Ob Brandstiftungen vermutet werden, blieb zunächst offen. Die Polizei äußerte sich auch nicht zu möglichen Festnahmen.

Geplant war eine Seniorenanlage

Die "Riviera Grünau" ist ein historisches Gebäudeensemble, welches Ende des 19. Jahrhunderts am Ufer der Dahme errichtet wurde. Es umfasst neben dem "Gesellschaftshaus Grünau" auch das ehemalige Hotel "Riviera". Seit Jahren standen die Gebäude leer und verfielen. Neue Grundstückseigentümer planten, die denkmalgeschützten Häuser beim Bau einer Seniorenwohnanlage einzubeziehen.