20-Jährige in Berlin sexuell angegriffen - Wer kennt den Verdächtigen?

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Bildern und einer Videosequenz bittet die Berliner Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einem bislang unbekannten Mann. Wie die Polizei am Montag mitteilte, steht er im dringenden Verdacht, am 9. Dezember 2018 in den frühen Morgenstunden eine 20-Jährige aus dem S-Bahnhof Südkreuz verfolgt und sexuell motiviert angegriffen zu haben. Nur durch die Gegenwehr der jungen Frau ließ der Mann von ihr ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Gesuchte ist etwa 35 bis 42 Jahre alt und circa 170 cm groß. Er hat eine schlanke Statur und dunkle Haare.

Die Berliner Kriminalpolizei fragt:

• Wer kann Angaben zur Identität des Täters beziehungsweise seinem Aufenthaltsort tätigen?

• Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen?

Mit diesen Fotos vom Bahnhof Südkreuz sucht die Berliner Polizei nacht dem mutmaßlichen Sexualstraftäter.

Foto: Polizei Berlin/dpa / BM

Hinweise nimmt das Fachkommissariat für Sexualdelikte beim Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-913402, per Fax (030) 4664-913499, per E-Mail lka134@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Ein Video des Tatverdächtigen ist hier zu sehen.