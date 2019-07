Tempelhof: Brandstifter setzt sich selbst in Brand

Beamte untersuchen den Tatort in der Hoeppnerstraße in Tempelhof.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Montag, 15. Juli.

+++ Mann setzt sich aus Versehen selbst in Brand +++

Ein bislang unbekannter Mann hat in der Nacht zu Montag versucht, Feuer in einem Hauseingang in Tempelhof zu legen. Wie die Polizei mitteilte, entzündete sich dabei die Kleidung des Mannes. Daraufhin verschwand der Mann vom Brandort an der Hoeppnerstraße und zog sich während der Flucht sein brennendes Oberteil aus. Durch die brennende Kleidung wurde ein parkendes Auto leicht beschädigt. Auch Teile des Hauseingangs wurden beschädigt, das Feuer konnte aber von Einsatzkräften der Feuerwehr rasch gelöscht werden, sodass es nicht auf Wohnungen übergriff. Unbeteiligte Personen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat ermittelt. Laut Morgenpost-Informationen verlor der Mann auch ein Smartphone, das durch die Kriminalpolizei gesichert werden konnte. Anwohner berichteten, dass es an dem Hausaufgang häufig Probleme mit den dort lebenden Mietern geben soll.

+++ Fünf Pkw in Charlottenburg in Brand +++

In der Guerickestraße in Charlottenburg sind am frühen Montagmorgen fünf Autos in Flammen aufgegangen. Vier Fahrzeuge seien nach bisherigen Erkenntnissen angezündet worden, teilte die Polizei mit. Das Feuer griff auf einen fünften Wagen über. Eine Frau habe die Einsatzkräfte alarmiert, hieß es. Diese konnten gegen 3.15 Uhr den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Die Täter waren zunächst nicht bekannt. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen Brandstiftung. Ob ein politisches Motiv hinter der Tat stehen könnte, werde zusätzlich geprüft, hieß es.

Gleich fünf Pkw sind in Charlottenburg in Brand geraten.

Foto: Thomas Peise

+++ Familie fremdenfeindlich beleidigt +++

Ein 51-Jähriger hat am Sonntagabend in Biesdorf gemäß Zeugenaussagen mehrfach eine Familie beleidigt. Die Zeugen hatten gegen 18.30 Uhr die Polizei verständigt, nachdem sie mitbekommen hatten, wie der Mann der vierköpfigen Familie zunächst von seinem Balkon im Wildrosenweg aus mehrfach den Mittelfinger gezeigt und dieser etwas zugerufen hatte. Anschließend sei der Mann der Familie mit seinem Hund gefolgt und hatte ihnen immer wieder fremdenfeindliche Beleidigungen zugerufen. Als die beiden Zeuginnen sich in das Geschehen einmischten, sprach er ihnen gegenüber homophobe Beleidigungen aus. Gegen ihn wird nun wegen fremdenfeindlicher und homophober Beleidigung ermittelt.

+++ Mutmaßliche Autoknacker auf frischer Tat ertappt +++

Zwei 27 Jahre alte mutmaßliche Autoeinbrecher sind in Schöneberg auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Polizeibeamte bemerkten das Duo in der Nacht zu Montag in der Innsbrucker Straße, wie eine Polizeisprecherin sagte. Demnach sollen sich die beiden Männer an einem geparkten Auto zu schaffen gemacht haben, eingestiegen und kurze Zeit später wieder ausgestiegen sein. Zunächst flüchteten die Männer. Die Beamten kontrollierten den Wagen und stellten fest, dass das Navigationsgerät sowie ein Airbag fehlten. Sie verfolgten das Duo und konnten die beiden 27-Jährigen stellen. Ein Rucksack mit dem Diebesgut wurde sichergestellt.

+++ Kinderwagen in Hochhaus in Flammen +++

In einem Hochhaus in Staaken ist ein Kinderwagen in Flammen aufgegangen. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, sei der Wagen am frühen Montagmorgen im Treppenbereich der vierten Etage eines 13-geschossigen Wohnhauses in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit etwa 50 Einsatzkräften im Pillnitzer Weg, um den Brand zu löschen. Das Geschoss musste anschließend belüftet werden, zehn Wohnungen wurden kontrolliert, hieß es von der Feuerwehr auf Twitter. Eine Frau und ihre drei Kinder kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Wie es zu dem Feuer gekommen war, war zunächst noch unklar.

+++ Schwerer Unfall: Motorradfahrer und Sozia verletzt +++

Bei einem Verkehrsunfall in Alt-Treptow sind ein Motorradfahrer und seine Sozia schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein Autofahrer am späten Sonntagabend mit seinem Wagen nahe dem S-Bahnhof Treptower Park links von der Elsenstraße in die Puschkinallee abbiegen, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Der 28 Jahre alte Motorradfahrer sei ihm in der Elsenstraße entgegengekommen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 28-Jährige und seine 24 Jahre alte Mitfahrerin stürzten. Beide erlitten schwere Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Der 41 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Der genaue Unfallhergang war am Montagmorgen noch unklar.. Es kam zu Verkehrsbehinderungen auf der Elsenstraße in Richtung Treptower Park.

Rettungssantitäter und die Polizei am Unfallort in Alt-Treptow.

Foto: Morris Pudwell

+++ Unfallreiches Wochenende in Brandenburg +++

Am Wochenende sind bei Verkehrsunfällen in Brandenburg 98 Menschen verletzt worden. Ums Leben gekommen sei dabei aber niemand, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Brandenburger Polizei in Potsdam am Montag. Insgesamt zählte die Polizei von Freitag bis Sonntag 477 Unfälle, bei 73 davon wurden Menschen verletzt.