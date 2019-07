Späti-Angestellter angeschossen: SEK nimmt Verdächtigen fest

Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Berliner Polizei haben in der Nacht zu Sonnabend in Charlottenburg einen 27-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Der Festgenommene steht unter dem Verdacht in der Nacht zum vergangenen Mittwoch einen 35-jährigen Mann in einem Spätkauf an der Goethestraße angeschossen zu haben.

Der Zugriff der SEK-Beamten erfolgte nach Angaben der Polizei wenige Minuten vor 23 Uhr in der Röntgenstraße. Nach Zeugenberichten wurde der Verdächtige aus einem Pkw heraus festgenommen. Das soll ohne Widerstand des mutmaßlichen Täters geschehen sein.

Die Ermittlungen der 5. Mordkommission und der Staatsanwaltschaft haben drei Tage nach der Tat zu dem 27 Jahre alten Verdächtigen geführt. Der Mann soll noch am Sonnabend wegen versuchten Raubmordes zum Erlass eines Haftbefehls einem Haftrichter vorgeführt werden. Das muss bis spätestens 24 Uhr geschehen sein. Die Ermittlungen zu der noch unbekannten Person, die mit dem Verdächtigen in der Nacht zu Mittwoch im Spätkauf war, dauern an.