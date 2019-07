Blaulicht-Blog: Gruppe tritt 20-Jährigen in die Havel

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonnabend, 13. Juli.

+++ Wippe auf Spielplatz bricht zusammen +++

Eine Wippe ist auf einem Neuköllner Spielplatz auf einen vier Jahre alten Jungen gefallen und hat ihn dabei leicht im Gesicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ist das Kind am Freitag beim Spielen auf eine Art Surfbrett-Wippgerät geklettert, das zusammenbrach und auf ihn stürzte. Die Bolzen, die das Gerät und die Halterung zusammen hielten, seien offenbar entfernt worden, hieß es. Der Vierjährige erlitt eine Platzwunde im Gesicht und wurde ambulant im Krankenhaus versorgt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

+++ Mann angegriffen und in die Havel gestoßen +++

In Spandau ist am Freitagnachmittag ein 20-Jähriger in der Nähe der Schulenburgbrücke verprügelt und in die Havel gestoßen worden. Der 20-Jährige war dort gegen 16.45 Uhr mit dem Bruder seiner Freundin verabredet. Dieser erschien in Begleitung von sechs Männern, die ihn sofort mit Messern bedrohten, ihm das Handy abnahmen und auf ihn einschlugen. Im Anschluss stießen sie den Mann in die Havel. Der 20-Jährige konnte sich ans Ufer retten und wurde im Anschluss mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Mann durch Stiche schwer verletzt +++

In Hohenschönhausen ist ein Mann durch mehrere Stiche schwer verletzt worden. Die Polizei hat nach dem Angriff am Freitagabend zwei Tatverdächtige festgenommen, wie die Leitstelle am Samstagmorgen mitteilte. Vermutlich sei mit einem Messer auf den Mann eingestochen worden, hieß es. Die Polizei konnte zunächst keine weiteren Details nennen. Unklar war auch, ob noch Lebensgefahr besteht.

+++ Nazi-Parolen und Hitlergruß +++

In Spandau und Rummelsburg hatten in der Nacht zwei Männer ihren rechten Arm nicht unter Kontrolle. Zudem sollen sie jeweils Nazi-Parolen gerufen haben, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. In Rummelsburg bepöbelte ein alkoholisierter 25-Jähriger gegen 2.20 Uhr mehrere Passanten und rief rechtsextreme Parolen. Bundespolizisten nahmen ihn fest. Um ihn kümmert sich nun der Polizeiliche Staatsschutz. In Spandau beschimpfte ein 54-Jähriger gegen 3 Uhr in einem Park drei Jugendliche im Alter zwischen 16 und 22-Jährigen. Auch er verwendete rechtsextreme Parolen. Der 22-Jährige verpasste dem alkoholisierten Mann daraufhin einen Schlag ins Gesicht. Er kam mit einer Kopfplatzwunde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

+++ Blutiger Streit im Treptower Park +++

Im Treptower Park gerieten kurz vor Mitternacht ein 20-Jähriger und ein weiterer Mann aneinander. Der 20-Jährige verpasste seinem Widersacher in der Folge einen Kopfstoß. Dieser revanchierte sich mit einer Glasflasche. die er dem 20-Jährigen gegen den Schädel schlug. Der Unbekannte flüchtete daraufhin. Der 20-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.