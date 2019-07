In Hohenschönhausen ist ein Mann niedergestochen worden.

Der Mann wurde offenbar in einem Park angegriffen. Schwer verletzt schleppte sich das Opfer bis zum Vorplatz eines Discounters.

Polizeieinsatz Mann in Hohenschönhausen durch Stiche schwer verletzt

In Hohenschönhausen ist ein Mann durch mehrere Stiche schwer verletzt worden. Die Polizei hat nach dem Angriff am Freitagabend zwei Tatverdächtige festgenommen, wie die Leitstelle am Sonnabendmorgen mitteilte. Vermutlich sei mit einem Messer auf den Mann eingestochen worden, hieß es.

Das Opfer brach ersten Informationen zufolge auf einem Supermarktparkplatz zusammen. Die Polizei konnte zunächst keine weiteren Details nennen. Unklar war auch, ob noch Lebensgefahr besteht.