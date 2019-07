Daimler: Mann stirbt bei Arbeitsunfall in Berlin-Marienfelde

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Freitag, 12. Juli.

+++ Mann stirbt bei Arbeitsunfall bei Daimler in Marienfelde +++

Bei einem Arbeitsunfall im Daimler-Werk in Marienfelde ist am Freitagmorgen ein Mann tödlich verunglückt. Wie die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 8 Uhr an der Daimlerstraße. 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte der Morgenpost, der Unfall habe sich ereignet, als der Mann mit einer Maschine hantierte. Nähere Details konnte er nicht nennen. Mitarbeiter des Werks würden seelsorgerisch betreut, hieß es weiter.

Bei einem schweren #Arbeitsunfall in der #Daimlerstraße in #Marienfelde ist gegen 8 Uhr eine Person tötlich verletzt worden.

Das #Einsatznachsorgeteam und ein #Notarzt der @Berliner_Fw betreuen mehrere Werksangehörige seelsorgerisch.

18 Kräfte waren vor Ort eingesetzt.#ENT — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 12, 2019

+++ Mann in Kreuzberg niedergestochen +++

Ein Mann ist in der Nacht zu Freitag nach einem Angriff mit einem Messer in Kreuzberg verletzt ins Krankenhaus gekommen. Passanten hätten den 26-Jährigen am Oberkörper blutend an der Skalitzer Straße gefunden und den Notruf gewählt, teilte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen mit. Den Polizisten sagte er, er sei an der Adalbertstraße von einem Mann zunächst geschlagen und dann mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei geht von einem Beziehungsstreit aus und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Mann erlitt demnach einen Stich in einen Oberkörpermuskel. Am Morgen konnte er das Krankenhaus bereits wieder verlassen.

+++ Feuer in Hochhaus - Frauen bleiben im Aufzug stecken +++

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr in der Nacht zu Freitag vor dem Hochhaus an der Karl-Liebknecht-Straße in Mitte.

Foto: Thomas Peise

In einem Hochhaus an der Karl-Liebknecht-Straße in Mitte ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. In Brand gerieten laut ersten Informationen Holzreste, die sich im Treppenhaus befanden. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Zwei Frauen blieben in einem Aufzug stecken und atmeten die giftigen Gase ein. Die Feuerwehr konnte die Frauen nach rund einer Stunde mit einem Trennschleifer aus dem Aufzug befreien. Die beiden Frauen erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. "Die beiden Frauen wären jämmerlich zugrunde gegangen, wenn wir sie nicht mit Sauerstoff versorgt hätten", sagte ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen. Nach Angaben des Sprechers sei es "sehr heikel" gewesen, den Aufzug zu öffnen.

+++ 100 gefälschte 20-Euro-Scheine per Paket bestellt - Haftbefehl +++

Ein 50-Jähriger ist in Moabit verhaftet worden, nachdem er sich Falschgeld per Post aus Italien bestellt hatte. Wie die Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, sei der Mann dringend tatverdächtig, sich 100 gefälschte 20-Euro-Scheine aus Neapel bestellt zu haben. Nach einem Hinweis aus Italien hätten die Ermittler das Paket abfangen und präparieren können. Nachdem der 50-Jährige das Paket entgegengenommen und geöffnet hatte, wurde er verhaftet.

+++ Auto und Lkw brennen in Neukölln +++

Die Feuerwehr konnte die Flammen nach etwa 30 Minuten löschen.

Foto: Thomas Peise

Am frühen Freitagmorgen sind am Tempelhofer Weg in Neukölln ein Auto und ein Lkw in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte das Feuer nach rund 30 Minuten löschen. Der Lkw gehört einer Fahrzeugvermietung. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Weil der Brandort in einem Industriegebiet liegt, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot aus. Ein weiterer Kleintransporter geriet wenig später in Spandau in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer im Cosmarweg. Das abgestellte Fahrzeug brannte vollständig aus, verletzt wurde niemand.

+++ Drei Kinder und Jugendliche festgenommen +++

Die Berliner Polizei hat am Donnerstagnachmittag in Tempelhof drei Kinder und Jugendliche im Alter von 13, 15 und 17 Jahren festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, wollten sie offenbar am Nackenheimer Weg ein Krafrad stehlen. Ein Polizist außer Dienst bemerkte die Drei, woraufhin die Gruppe flüchtete. In der Nähe konnten sie festgenommen werden. Nach Feststellung ihrer Identität wurden sie den Erziehungsberechtigten übergeben.

+++ Betonmauer mit rassistischen Parolen beschmiert +++

Unbekannte haben am Donnerstagabend in Blankenfelde eine Betonmauer mit einer rassistischen Parole beschmiert. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Passant gegen 18.30 Uhr den Schriftzug an der Mauer am Rosenthaler Weg und alarmierte die Polizei. Diese machte die Schmiererei unkenntlich. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.