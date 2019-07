Blaulicht-Blog: Mann in Kreuzberg niedergestochen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Freitag, 12. Juli.

+++ Mann in Kreuzberg niedergestochen +++

Ein Mann ist am späten Donnerstagabend an der Adalbertstraße in Kreuzberg von bislang unbekannten Tätern niedergestochen worden. Laut ersten Informationen schleppte sich der Verletzte noch bis zum Kottbusser Tor, wo er vor einem Rewe-Supermarkt zusammenbrach. Passanten alarmierten die Rettungskräfte. Der Schwerverletzte wurde in eine Klinik gebracht, während die Kriminalpolizei vor Ort Spuren sicherte. Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten.

+++ Feuer in Hochhaus - Frauen bleiben im Aufzug stecken +++

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr in der Nacht zu Freitag vor dem Hochhaus an der Karl-Liebknecht-Straße in Mitte.

Foto: Thomas Peise

In einem Hochhaus an der Karl-Liebknecht-Straße in Mitte ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. In Brand gerieten laut ersten Informationen Holzreste, die sich im Treppenhaus befanden. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Zwei Frauen blieben in einem Aufzug stecken und atmeten die giftigen Gase ein. Die Feuerwehr konnte die Frauen nach rund einer Stunde mit einem Trennschleifer aus dem Aufzug befreien. Die beiden Frauen erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus.

+++ Auto und Lkw brennen in Neukölln +++

Die Feuerwehr konnte die Flammen nach etwa 30 Minuten löschen.

Foto: Thomas Peise

Am frühen Freitagmorgen sind am Tempelhofer Weg in Neukölln ein Auto und ein Lkw in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte das Feuer nach rund 30 Minuten löschen. Der Lkw gehört einer Fahrzeugvermietung. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.