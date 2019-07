Nach Überfall auf Geldtransporter: 34-Jähriger festgenommen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Donnerstag, 11. Juli.

+++ Überfall auf Geldtransporter: Weiterer Verdächtiger festgenommen +++

Ein 34-Jähriger ist am vergangenen Dienstag in Bulgarien festgenommen worden. Wie die Berliner Generalstaatsanwaltschaft beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, soll er einer der Männer sein, die am 19. Oktober 2018 in der Nähe des Alexanderplatzes einen Geldtransporter überfallen haben. Seine Festnahme erfolgte demnach auf Veranlassung der Berliner Behörde. Er soll nun nach Berlin überstellt werden.

Überfall auf Geldtransporter vom 19.10.18: Ein 34-jähriger weiterer mutmaßlicher Mittäter des Überfalls konnte am 9. Juli um 13.00 in Bulgarien auf Veranlassung der GStA Berlin aufgrund eines europäischen Festnahmeersuchens festgenommen werden. Seine Überstellung wird betrieben. — GenStA Berlin (@GStABerlin) July 11, 2019

+++ Unfall mit Pkw und Lkw auf Stadtautobahn +++

Am Donnerstagvormittag hat sich auf der Rudolf-Wissell-Brücke des Berliner Stadtrings ein schwerer Unfall ereignet. Laut Verkehrsinformationszentrale nadelt es sich um einen Unfall zwischen Lkw und Pkw. Der Pkw stehe quer auf der Mittelinsel. In Richtung Wedding sei der linke Fahrstreifen, in Richtung Neukölln der linke und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Kurz darauf hieß es, in beide Fahrtrichtungen stehe jeweils nur einer von drei Fahrstreifen zur Verfügung. Die Aufräumarbeiten würden einige Zeit dauern. Innerhalb kurzer Zeit baute sich ein Stau in beiden Richtungen auf. Die Passierdauer, so die VIZ, liege bei rund 30 Minuten, ebenso auf der A111 ab Flughafen Tegel. Gegen11 Uhr konnten dann in beiden Fahrtrichtungen wieder die mittlere Fahrspur freigegeben werden. Der Pkw stehe aber immer noch quer auf der MIttelinsel. Autofahrer solltenwährend der Bergungsarbeiten mit weiteren Sperrungen rechnen.

+++ Checkpoint Charlie: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall +++

Am Checkpoint Charlie kam es am Mittwochabend zu einem Unfall.

Foto: Thomas Peise

Bei einem Unfall an der Kreuzung Zimmer-/Friedrichstraße am Checkpoint Charlie in Mitte sind am Mittwochabend zwei Personen verletzt worden. Dort kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Sowohl die Autofahrerin als auch der Radfahrer kamen in ein Krankenhaus. Informationen zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.

+++ Mann stirbt bei Feuer in Neukölln +++

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag bei dem Feuer am Käthe-Dorsch-Ring in Neukölln.

Foto: Thomas Peise

In der Gropiusstadt ist bei einem Brand in der Nacht zum Donnerstag ein Mensch gestorben und ein weiterer verletzt worden. Als die ersten Löschfahrzeuge im Käthe-Dorsch-Ring eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Fenster der Wohnung, wie eine Sprecherin der Feuerwehr mitteilte. Etwa 100 Anwohner wurden aus dem 14-stöckigen Mehrfamilienhaus ins Freie gebracht und das Feuer im sechsten Stock bekämpft. Das Treppenhaus blieb frei von Rauch. Die Bewohner könnten in ihre Wohnungen zurückkehren, sobald die Kontrollarbeiten abgeschlossen seien, sagte die Sprecherin in der Nacht. Insgesamt waren 50 Feuerwehrleute vor Ort. Aus der Wohnung konnte neben dem Verletzten ein Mensch nur noch leblos geborgen werden. Dabei handelte es sich nach Polizeiangaben um Suizid.

+++ Zwei Männer im Görlitzer Park festgenommen +++

Polizisten bei der Festnahme eines mutmaßlichen Drogenhändlers im Görlitzer Park in der Nacht zu Donnerstag.

Foto: Thomas Peise

Zivilbeamte der Berliner Polizei haben in der Nacht zu Donnerstag zwei Männer im Görlitzer Park in Kreuzberg festgenommen. Vermutlich handelt es sich bei ihnen um Drogenhändler. Sie wurden durchsucht und abgeführt.

+++ Teenager mit Waffe bedroht +++

Ein Teenager soll am Mittwochabend in Alt-Hohenschönhausen mit einer Pistole bedroht und ausgeraubt worden sein. Nach Aussage des Opfers soll ein Mann gegen 18 Uhr die Waffe auf ihn gehalten und ein zweiter Mann sich seine Umhängetasche geschnappt haben, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Danach flüchteten die Räuber aus dem Hinterhof an der Strausberger Straße. In der erbeuteten Tasche waren ein Handy, Geld und Kopfhörer. Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes.